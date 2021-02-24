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Запрет на временный ввоз вагонов создаст их дефицит

24.02.21 12:52 , РБК Украина
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Запрет на эксплуатацию вагонов в режиме временного ввоза будет иметь негативные последствия для рынка грузовых железнодорожных перевозок. Она приведет к росту цены на парк вагонов и к срыву отгрузки сырья. Об этом говорится в открытом обращении к премьер-министру Денису Шмыгалю от Украинского национального комитета Международной торговой палаты (lCC Ukraine).

Как сказано в письме, проект постановления Кабмина "Об утверждении перечня товаров, которые не могут быть помещены в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от налогообложения таможенными платежами", среди других товаров запрещает также ввоз большинства видов вагонов.

"Детально проанализировав вышеуказанный перечень товаров, мы замечаем, что не поддерживаем постановление в текущей редакции, ведь ее принятия будет иметь негативные последствия для рынка грузовых железнодорожных перевозок и украинских грузовладельцев. Среди таких негативных последствий - роста цен на парк вагонов и перекладывание тарифной нагрузки на украинских производителей, с последующим снижением их конкурентоспособности на мировых рынках", - подчеркивается в письме.

В lCC Ukraine указывают: в течение последних лет количество подвижного состава, которая находилась в режиме временного ввоза, составляла около 2 тыс. единиц, половина из них - полувагоны.

Такое количество вагонов не несет критических рисков для операторов вагонов и вагоностроительных предприятий, а выполняет важную функцию - недопущения возникновения дефицита подвижного состава во время пиковых периодов, которые возникают из-за сезонного роста перевозок.

"Вагоностроительные предприятия не в состоянии оперативно нарастить производство, чтобы закрыть временную потребность в вагонах. Поэтому запрет вагонов в режиме временного ввоза приведет к искусственному дефициту подвижного состава и срыву планов отгрузки сырья и готовой продукции целого ряда отраслей экономики Украины, что, в свою очередь, уменьшит объем поступлений в государственный бюджет Украины", - отмечается в письме.

В lCC Ukraine подчеркивают: очень важно принять сбалансированное и взвешенное решение относительно вагонов в режиме временного ввоза, и не допустить срыва экспортной программы Украины, ведь только платежи от вагонов в режиме временного ввоза составляют около 55 млн грн ежегодно.

"Поэтому мы просим не запрещать эксплуатацию вагонов в режиме временного ввоза, а сформировать компромиссную позицию, введя определенные условия такого ввоза. Например, разрешить временный ввоз вагонов на срок до одного года, но запретить вагоны с превышенным нормативным сроком службы. А также - исключить вагоны в таможенном режиме временного ввоза из постановления от 30.12.2015 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РФ", - резюмируется в письме.

Напомним, ранее Министерство экономразвития выступало с инициативой запретить использование вагонов по возрасту эксплуатации, даже если они прошли все необходимые капитальные ремонты. Тогда это решение было заблокировано Государственной регуляторной службы (ГРС). Зато Минэкономразвития решило запретить эксплуатацию вагонов в режиме временного ввоза.

В свою очередь промышленники обратились в Минэкономики с письмом и призвали отказаться от идеи списывать вагоны по возрасту и запрещать эксплуатацию вагонов в режиме временного ввоза, ведь это повлечет на рынке дефицит подвижного состава, а также приведет к срывам поставок продукции и ее удорожания.

МинПром

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