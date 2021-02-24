Китайские акционеры Мотор Сич обвинили Минюст Украины во лжи Китайские акционеры ПАО "Мотор Сич" направили протест против публичных заявлений Министерства юстиции. В них отмечалось, что якобы китайская сторона отказалась от мирного доарбитражного урегулирования спора.



Об этом говорится в заявлении китайских инвесторов, размещенном на информационном сайте для акционеров предприятия.



В компании заявляют, что в действительности, все обстоит диаметрально противоположным образом - от переговорного урегулирования ситуации отказалась украинская сторона, не оставив китайским акционерам иного пути решения спора кроме международного арбитража.



"5 февраля 2021 было опубликовало утверждение Министерства юстиции Украины о попытке министерства договориться с китайскими акционерами ПАО "Мотор Сич" о мирном разрешении инвестиционного спора, однако китайские инвесторы настаивали на арбитраже. Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" удивлены таким заявлением Министерства юстиции Украины. Это заявление не отражает реальных обстоятельств в споре", - сказано в официальном заявлении.



Китайские инвесторы в своем заявлении также отметили, что неоднократно сообщали Министерству юстиции Украины о своей готовности урегулировать инвестиционный спор мирным путем и приглашали Министерство юстиции Украины, а также другие заинтересованные стороны, к конструктивному диалогу.



"Несмотря на максимальные усилия китайских инвесторов мирно урегулировать инвестиционный спор, Министерство юстиции Украины так и не предоставило инвесторам каких-либо возможных вариантов по урегулированию спора. Более того, Министерство юстиции Украины не предоставило ответ по сути представленных инвесторами предложений. Тем самым Украина не оставила инвесторам иного другого способа, чем инициирование международного инвестиционного арбитража для возмещения понесенных убытков в результате нарушения Украиной международно-правовых обязательств. Китайские инвесторы сохраняли открытость к дальнейшему обсуждению с Министерством юстиции Украины, однако безосновательные санкции, которые были наложены на некоторых инвесторов, не являются конструктивными действиями и представляют собой дальнейшее нарушение международных обязательств Украины", - сказано в заявлении.



Напомним, китайские компании купили контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич" за 700 млн долл., а также предоставили украинской компании инвестиции на сумму 250 млн долл.



Также они за собственные средства построили в Чунцине сервисную базу для обслуживания эксплуатируемых в КНР двигателей украинского производства.



Впрочем, на протяжении трех лет новые владельцы контрольного пакета акций не могут получить доступ к управлению принадлежащей им компанией: Антимонопольный комитет не отказывает и не согласовывает заявку на концентрацию контрольного пакета акций, а сами акции находятся под арестами, которые инициировали Служба безопасности Украины и Генпрокуратура в рамках уголовного дела.



По словам адвокатов, в этом деле до сох пор нет подозреваемых, не проводятся следственные действия. Суды отказывают китайским акционерам в снятии арестов, из-за чего фактический контроль над предприятием сохраняет его бывший собственник Вячеслав Богуслаев.



Осенью 2020 года китайские акционеры ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление о начале инвестиционного спора - эта фаза предполагает доарбитражное урегулирование спора в процессе переговоров при участии заинтересованных сторон.



С того времени Министерство юстиции Украины провело лишь одно заседание межведомственной рабочей группы, но китайские инвесторы так и не получили протокола этого заседания.



29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Санкции введены на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.



31 января Служба безопасности Украины провела следственно-оперативные действия в Запорожье на месте, где должно было состояться собрание акционеров "Мотор Сич". К охране прядка привлекли более 50 полицейских и 200 военных Национальной гвардии.



После этих событий китайская сторона заявила, что Украина таким "варварским грабежом" исключила возможность мирного урегулирования ситуации вокруг "Мотор Сич".



Как известно, сумма претензий к Украине по взысканию ущерба в международном арбитраже увеличена до 3,6 млрд долл.



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