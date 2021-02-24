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Укроборонпром и индийская Adani Group подписали меморандум о военно-техническом сотрудничестве

24.02.21 12:15 , Бизнес Цензор
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Государственный концерн "Укроборонпром" и индийская компания Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что документ касается разработки, обмена технологиями и производства различных систем вооружения и военной техники.

"Меморандум является первым шагом к плодотворному сотрудничеству, о котором мы договорились во время выставки Aero India-2021. Документ уже скоро будет наполнен важными проектами", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

По его словам, в частности, речь идет о сотрудничестве в направлениях авиастроения и радиолокации. Стороны также договорились о разработке дорожной карты реализации будущих проектов.

Adani Group - индийский многопрофильный бизнес-конгломерат, объединяющий шесть компаний в таких направлениях как энергетика, логистика, агробизнес, недвижимость, финансовые услуги, оборонная и авиакосмическая промышленность.

МинПром

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