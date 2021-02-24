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Аналитики прогнозируют рост цен на сталелитейное сырье

24.02.21 11:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Вторая половина февраля не принесла изменений котировок передельного чугуна на всех региональных рынках. Экспортеры не нашли точек соприкосновения с импортерами по поводу повышения стоимости продукции. Импортеры не заключают крупные сделки в ожидании прояснения ситуации в сегменте плоского проката.

Несмотря на то, что в США цены на лом пошли вверх в большинстве штатов, стоимость чугуна остается в диапазоне 495-505 долл./т cif. При этом американские металлурги начали переговоры с поставщиками из Бразилии и России, понимая необходимость выхода на рынок для пополнения быстро истощающихся запасов. Экспортеры из Бразилии не спешат увеличивать предложение, так как в настоящий момент имеют отличную альтернативу поставок на внутренний рынок, где спрос растет.

На рынке Турции ценовое противостояние усиливается и как следствие заключается минимальное количество сделок. Трейдеры готовы импортировать сырье не дороже чем по 500 $/т cif, тогда как экспортеры не согласны сотрудничать при ценах ниже 510 долл./т. При этом запас прочности переговорной позиции покупателей низкий, так как многие из них нуждаютсяь в оперативной доставке сырья.

Согласно прогнозам аналитиков "Укрпромвнешэкспертизы" в ближайшие недели котировки передельного чугуна начнут возрастать вслед за ценами на металлолом и плоский прокат. Также поддержку котировкам чугуна будет оказывать и предполагаемый рост цен на железорудное сырье. Однако вряд ли удорожание материала будет длительным из-за нестабильного спроса на рулоны и слябы.

Если на региональных рынках чугуна временное затишье, то котировки металлолома выросли на всех направлениях. Турецкие и южно-корейские импортеры, выйдя с активными закупками для пополнения запасов, дали возможность трейдерам поднять стоимость лома на 15 долл./т на все марки сырья.

По словам заместителя директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрия Добровольского на турецком направлении отмечается всплеск закупок, поскольку длительное отсутствие заводов на рынке привело к падению остатков ниже допустимого уровня. Турецкие заводы заключили сделки по продаже крупных партий арматуры в Африку. Это дало им возможность пойти на уступки покупателям сырья из США и заключить несколько сделок на материал марки HMS 1&2 (80:20) по 415 долл./т cif. При этом удорожание заготовки из Китая не позволяет импортерам начать закупки полуфабрикатов, что дало возможность потребителям диктовать условия по цене.

На рынке Азии стоимость лома HMS1 осталась неизменной – 400 долл./т cif. В то же время японский лом марки HMS2 подорожал на 10 долл. и в настоящий момент торгуется по 370 долл./т fob. Южнокорейские покупатели также нуждаются в пополнении запасов, которые существенно истощились за период низкой деловой активности в предыдущие недели.

Ю.Добровольский прогнозирует, что в ближайшие недели цены на металлолом вырастут на всех рынках ввиду активного пополнения запасов крупными импортерами и роста спроса на арматуру на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также поддержку котировкам будем оказывать и сокращение предложение лома со стороны экспортеров из США.

МинПром

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