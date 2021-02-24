Украина должна остановить энергетическую экспансию России - Шпенов Украине очень важно сегодня остановить энергетическую экспансию России. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Иначе через несколько лет мы окончательно потеряем свою энергетическую отрасль. Тогда планы интегрироваться в объединенную европейскую сеть к 2023 году станут неосуществимы. Кроме того, мы рискуем потерять доверие наших европейских партнеров. В ЕС не могут понять смысл наших решений: Украина критикует РФ за военную агрессию на Донбассе и одновременно укрепляет экономическое сотрудничество с агрессором", - сказал он.



Нардеп напомнил, что сегодня Кабмин разрабатывает ряд стратегических инициатив, касающихся интеграции украинской энергосистемы в энергосистему ЕС. "На мой взгляд, пришло время сделать окончательный выбор. Самое главное - законодательно ограничить импорт э/э из Беларуси и полностью запретить импорт электроэнергии из России", - считает Д.Шпенов.



"Только правильная расстановка приоритетов, отвечающих интересам национальной безопасности, может ускорить нашу экономическую интеграцию в европейский энергетический рынок. Это не просто экономический выбор, это выбор цивилизационный", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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