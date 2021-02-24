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Эксперт заявил, что стоимость тонны руды может достичь 200 долл.

24.02.21 10:54 , Steelland
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Железная руда торгуется в среднем по 150-160 долл. за тонну и, вероятно, вырастет выше 193 долл. в этом году, возможно, даже до 200 долл., если спрос останется высоким, сказал Гэ Синь, старший аналитик Beijing Lange Steel Information Research Center.

Китайские фьючерсы на железную руду достигли максимума в 1180 юаней (182 долл.) за тонну в понедельник, при этом цены на кокс, лом стали и другое сырье также растут. Хотя во вторник цена на железную руду упала на 2,94%, до 1107 юаней, она осталась на уровне выше среднего.

Эксперты заявили, что продолжающееся возобновление работ в Китае может привести к тому, что цены на сталь на внутреннем рынке крупнейшего ее потребителя превысят рекордные максимумы в этом году. Это приведёт к росту спроса на импортную сталь, что повлечет новый рост мировых цен.

По данным Beijing Lange Steel Information Research Center, из-за быстрого роста цен на сталь некоторые трейдеры не хотят продавать или даже ограничивать продажи на данном этапе, ожидая, что в этом году цены могут вырасти еще выше.

МинПром

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