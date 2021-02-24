В Европе пока передумали вводить пошлины на г/к прокат из Турции Европейская комиссия сообщила, что не будет вводить предварительные компенсационные пошлины на турецкий горячекатаный прокат, которые должны были быть объявлены 12 марта текущего года. Тем не менее, расследование продолжается.



Его инициатором выступила европейская металлургическая ассоциация Eurofer, подавшая в конце апреля 2020 г. иск, в котором заявила, что турецкие поставщики углеродистого и легированного горячекатаного проката получают незаконные государственные субсидии и вследствие этого наносят ущерб производителям данной продукции в странах ЕС. Расследование стартовало в июне 2020 г.



Под расследование подпадает широкий сортамент горячекатаного проката в листах и рулонах за исключением продукции из нержавеющей стали, а также инструментальной и быстрорежущей стали. Кроме того, из-под его действия выведены ориентированная (трансформаторная) электротехническая сталь и лист толщиной от 4,75 до 10 мм и шириной от 2050 мм.



Окончательные компенсационные пошлины на турецкий горячекатаный прокат могут быть объявлены 10 июля текущего года.



Ранее, в январе, Европейская комиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на данную продукцию в размере от 4,8 до 7,6%.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



