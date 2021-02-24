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Мининфраструктуры не отказалась от идеи устроить дефицит вагонов на рынке

24.02.21 10:27
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"Доработанный" проекта приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте" требует существенной доработки. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины.

Как отмечается в заявлении, новая редакция проекта приказа, которая размещена 22 февраля 2021 на сайте министерства, практически не отличается от проекта прошлого года, который вызвал неприятие в бизнес-сообществе и не был согласован и принят.

ФРТУ еще раз обращает внимание, что предложенная инициатива, включая требования к ремонтам (КРП и только на 3 года) де-факто сделает экономически нецелесообразным продление сроков сверх нормативного, что приведет к списанию более 42 тыс. единиц вагонов.

"Такая мера создаст огромный дефицит на рынке вагонов, приведет к существенному сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства, потерю рабочих мест и отчислений в Государственный бюджет. В условиях сложной экономической ситуации в стране из-за пандемии COVID-19, по нашему мнению принимать такие меры неуместно", - говорится в заявлении.

Чтобы не допустить резкого списания вагонов и дефицита подвижного состава, ФРТУ в который раз предлагает учесть следующие позиции: установить ограничения на уровне нормативного срока службы только для полувагонов универсальных (33 года) без дальнейшего снижения; не устанавливать предельные ограничения для специального подвижного состава (в т.ч. окатышевозы, коксовозы, платформы, цистерны) не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, решение, по которым будет принято до момента вступления в силу нормативным актом об ограничении сроков продления; продлевать сроки службы всех типов вагонов после капитального ремонта (КР) и сроком до 5 лет; для балансировки временных "пиковых" потребностей (в т.ч. из-за сезонных пики и периодические ухудшения показателей перевозки по железной дороге) не запрещать использование иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза сроком до 1 года.

МинПром

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