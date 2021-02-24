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УЗ планирует отдать грузовые терминалы в долгосрочную аренду

24.02.21 09:36
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"Укрзализныця" планирует пилотные проекты по долгосрочной аренде грузовых терминалов.

Об этом сказал глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Мы планируем несколько пилотных проектов, связанных с долгосрочной арендой наших активов, таких как грузовые терминалы. На базе грузовых терминалов мы хотим создать центры с привлечением международных игроков", - сказал Жмак, передает Интерфакс-Украина.

По словам Жмака, указанные проекты также создадут возможность дополнительного трудоустройства. Компания действительно планирует оптимизацию персонала, но в первую очередь за счет административно-управленческого персонала.

МинПром

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