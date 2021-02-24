Цены на медь выросли до максимума за 9 лет 22 февраля на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) цена меди увеличилась на 3,49%, достигая в ходе торгов $9,294 тыс. за тонну. Уровень $9 тыс. за тонну медь превысила впервые с сентября 2011 года, сообщает ТАСС.



По информации Reuters, на Лондонской бирже металлов 3-месячные контракты на медь в понедельник выросли на 3,1% к пятнице до $9187 за тонну. В целом за февраль цены увеличились на 16%, что стало самым большим ростом с ноября 2016 года, и с начала 2020 года прирост составил порядка 50%.



Наиболее торгуемые апрельские медные контракты на бирже в Шанхае выросли на 6% до 67370 юаней ($10433) за тонну, что стало самым высоким показателем с августа 2011 года.



Рынок рафинированной меди, который составляет примерно 24 млн. тонн в год, уже испытывает дефицит, и за первые 11 месяцев 2020 года было недопоставлено 0,589 млн. тонн, сообщили в International Copper Study Group (ICSG).



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