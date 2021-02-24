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В начале февраля китайские металлурги сократили производство
24.02.21 08:52 , МеталлСервис
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В течение первой декады месяца (1-10 февраля 2021 года) китайские металлургические предприятия, входящие в China Iron and Steel Association, выплавляли в среднем по 2,1544 млн. тонн стали ежедневно, что стало самым низким показателем за два месяца. Снижение объёмов по сравнению с предыдущей декадой – 1,02% или 22200 тонн в день, сообщает Mysteel.
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