В начале февраля китайские металлурги сократили производство В течение первой декады месяца (1-10 февраля 2021 года) китайские металлургические предприятия, входящие в China Iron and Steel Association, выплавляли в среднем по 2,1544 млн. тонн стали ежедневно, что стало самым низким показателем за два месяца. Снижение объёмов по сравнению с предыдущей декадой – 1,02% или 22200 тонн в день, сообщает Mysteel.



Запасы готового проката на складах предприятий CISA составляли на 10 февраля 14,4682 млн. тонн. Рост объёмов по сравнению с 31 января – 0,7055 млн. тонн или 5,13%, сообщает SteelOrbis.



Согласно предыдущим данным CISA, в конце января предприятия ассоциации выплавляли среднесуточно по 2,1766 млн. тонн стали – на 1,87% меньше по сравнению с серединой месяца.



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