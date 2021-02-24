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В начале февраля китайские металлурги сократили производство

24.02.21 08:52 , МеталлСервис
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В течение первой декады месяца (1-10 февраля 2021 года) китайские металлургические предприятия, входящие в China Iron and Steel Association, выплавляли в среднем по 2,1544 млн. тонн стали ежедневно, что стало самым низким показателем за два месяца. Снижение объёмов по сравнению с предыдущей декадой – 1,02% или 22200 тонн в день, сообщает Mysteel.

Запасы готового проката на складах предприятий CISA составляли на 10 февраля 14,4682 млн. тонн. Рост объёмов по сравнению с 31 января – 0,7055 млн. тонн или 5,13%, сообщает SteelOrbis.

Согласно предыдущим данным CISA, в конце января предприятия ассоциации выплавляли среднесуточно по 2,1766 млн. тонн стали – на 1,87% меньше по сравнению с серединой месяца.

МинПром

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