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В Украине начал действовать адаптивный карантин

24.02.21 08:09
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С 24 февраля в Украине начинает действовать адаптивный карантин и вводится "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Согласно постановлению правительства №104 от 17 февраля, на территории страны, как и раньше, будут действовать четыре уровня эпидемиологической опасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный", передает Интерфакс-Украина.

"Зеленый" уровень будет устанавливаться одновременно на всей территории Украины и позволит ослабить карантинные ограничения. Он будет достигнут, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее, чем 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для региона. Второй показатель – это коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и на антиген менее 5%.

С 24 февраля на всей территории Украины будет, кроме отдельных областей, действовать "желтый" уровень эпидопасности – это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями. В частности, общепитам будет разрешено работать на час дольше – до 00:00, посещение заведений образования группами более 20 человек.

Так, при "желтом" уровне запрещается:

- пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (респираторов или масок);
- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно оставлять место самоизоляции, обсервации;
- пересечение иностранцем границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19;
- проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%;
- перевозка пассажиров в общественном транспорте свыше сидячих мест;
- проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга;
- работа общепитов с 00:00 до 07:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом, не учитывая детей до 18 лет;
- деятельность субъектов хозяйствования, которые не обеспечили маркировку по соблюдению дистанции, не обеспечили персонал СИЗ, обслуживают покупателей без СИЗ;
- деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторно-курортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации;
- посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования, проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса;
- проведение медучреждениями плановых госпитализаций;
- посещение посторонними пунктов временного пребывания иностранцев, учреждений соцзащиты.

По данным Министерства здравоохранения "оранжевую" зону войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. На "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.

"Красный" уровень область будет вводить, если есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения – практически такие же, как при январском карантине.

Согласно решению Государственной комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красный" уровень эпидемической опасности будет введен в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

Дополнительно к ограничениям "красной" зоны будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

МинПром

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