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Tenaris выпустила две новые экологические декларации для своей продукции

23.02.21 17:56 , steelguru
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Компания Tenaris только что выпустила две новые экологические декларации продукции (EPD, Environmental Product Declarations), в которых указываются экологические характеристики ее бесшовных труб и трубок из углерода и сплавов для производства электроэнергии и крупных судов на основе их оценки жизненного цикла.

В EPD измеряется воздействие тонны стальных труб с точки зрения выбросов в атмосферу, использования энергии, изменения климата, рекуперации побочных продуктов и использования воды с учетом подхода "от колыбели до ворот", то есть от подготовки сырья до ворот предприятий клиента.

В дополнение к двум последним Tenaris ранее выпускала EPD для своих труб OCTG, труб для морских и наземных трубопроводов и конструкционных труб для морских и наземных применений.

Экологические декларации продукции проверяются ежегодно, обновляются в случае значительных изменений экологических характеристик и сертифицируются сторонним органом. EPD соответствуют правилам Международной системы EPD и требованиям ISO 14025.

МинПром

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