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Загрузка мощностей по производству стали в США выросла до 77%

23.02.21 17:14 , steelguru
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Американский институт черной металлургии сообщил, что за неделю, закончившуюся 20 февраля 2021 года, внутреннее производство необработанной стали составило 1 млн 745 тыс. тонн нетто.

При этом коэффициент использования производственных мощностей составил 77%. За неделю, закончившуюся 20 февраля 2020 года, добыча составила 1 880 000 тонн нетто, тогда как загрузка производственных мощностей составила 81,3%. Производство на текущей неделе на 7,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Производство за неделю, заканчивающуюся 20 февраля 2021 года, выросло на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей, закончившейся 13 февраля 2021 года, когда производство составило 1 млн 743 тыс. тонн нетто, а коэффициент использования производственных мощностей - 76,9 %.

Скорректированное производство с начала года до даты до 20 февраля 2021 г. составило 12 млн 553 тыс. тонн нетто при коэффициенте использования производственных мощностей 76,1%. Это на 8,5% меньше, чем 13 млн 717 тыс. тонн нетто за тот же период прошлого года, когда коэффициент использования производственных мощностей составлял 81,9%.

В разбивке по районам за неделю, закончившуюся 20 февраля 2021 г., в тысячах нетто-тонн: Северо-восток: 153; Великие озера: 637; Средний Запад: 183; Южный: 700 и Западный: 72, всего 1745.

МинПром

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