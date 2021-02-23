Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Приходько предложил провести "Большую стройку" в желдор машиностроении

23.02.21 16:32
печать
размер текста:

Государственную программу "Большая стройка", доказавшую эффективность в автодорожном строительстве, необходимо распространить на отрасль железнодорожного транспортного машиностроения, считает председатель наблюдательного совета ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько.

"Мы знаем, что программа "Большая стройка", которую осуществляет "Укравтодор", дала очень серьезный результат, дополнительный рост порядка 1,5% ВВП в год. У железнодорожников есть возможности гораздо более широкие. Если бы подобная программа была запущена для предприятий ж/д транспорта, то страна получила бы рост ВВП на 2,5-3,5%", - сказал он, выступая на инвестфоруме "Украина 30. Инфраструктура" в Киеве во вторник.

С учетом эффекта в смежных отраслях показатель дополнительного экономического прироста может увеличиться в 2 раза, подчеркнул В.Приходько. Он также уточнил, что в рамках программы необходимо предусмотреть ежегодную закупку госкомпанией ПАО "Укрзализныця" 12-15 тыс. грузовых вагонов в год.

По данным главы набсовета КВСЗ, сейчас износ парка грузовых вагонов УЗ составляет 92-98%, замене подлежат 73 тыс. вагонов. Это позволит получить дополнительно 31 млрд. грн. в госбюджет и обеспечит 15 тыс. рабочих мест в вагоностроении и еще 30 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

"Дополнительный эффект от использования инновационных вагонов с нагрузкой 25 т на ось даст 0,8-1,0 млрд. грн. в год. Также мы сможем сохранить международные (железнодорожные) перевозки, которые сейчас теряем", - подчеркнул В.Приходько.

По его словам, одной из первоочередных мер для реализации этой программы должно стать принятие Кабинетом министров постановления про обязательную локализацию при госзакупках машиностроительной продукции.

Постановление должно действовать до момента вступления в силу законопроекта №3739 о локализации в машиностроении, который в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде, пояснил глава набсовета КВСЗ. Он также подчеркнул, что обновление вагонного парка УЗ - самоокупаемый проект.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" в июле текущего года. Сейчас документ готовится к окончательному принятию во втором чтении.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:56
Tenaris выпустила две новые экологические декларации для своей продукции
17:33
Сеть АЗС Приват взинитила цены на топливо еще на 1 грн
17:14
Загрузка мощностей по производству стали в США выросла до 77%
16:52
Global Ferronickel намерен начать в марте строительство сталелитейного завода на Филиппинах
16:34
Криклий пообщал 29 городам Украины новый общественный транспорт
16:17
Posco разработала новые материалы для установок десульфурации
15:53
Госкосмос определил 6 ключевых задач космической программы Украины
15:32
Швейцарский вагоностроитель Stadler заинтересовался локализацией производства на КЭВРЗ
15:15
В середине марта в Украине планируют начать масштабный ремонт дорог
14:58
Китай, Корея и Турция запустят в Украине скоростные поезда
14:40
Укравтодор планирует восстановить 150 мостов
14:28
Импортозамещение и госзаказы могут реанимировать вагоностроение – Магера
14:11
В январе украинские банки потеряли 38,6% прибыли
14:07
Для государства гораздо выгоднее продавать сталь, а не металлолом - Магомедов
13:51
Украина планирует к 2050 году стать климатически нейтральной
13:32
Украина уменьшила долю импорта дизельного топлива из РФ и Беларуси
13:13
УСПП призывает принять Стратегию кораблестроения
12:58
Эксперты прогнозируют ускорение роста мировой добычи железной руды
12:34
Liberty Steel построит завод по производству DRI на водороде в Дюнкерке
12:14
Бывший топ-менеджер Укрзализныци украл 58,6 млн грн, оставив вагоны без ремонта
22.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!