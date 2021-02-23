Приходько предложил провести "Большую стройку" в желдор машиностроении Государственную программу "Большая стройка", доказавшую эффективность в автодорожном строительстве, необходимо распространить на отрасль железнодорожного транспортного машиностроения, считает председатель наблюдательного совета ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько.



"Мы знаем, что программа "Большая стройка", которую осуществляет "Укравтодор", дала очень серьезный результат, дополнительный рост порядка 1,5% ВВП в год. У железнодорожников есть возможности гораздо более широкие. Если бы подобная программа была запущена для предприятий ж/д транспорта, то страна получила бы рост ВВП на 2,5-3,5%", - сказал он, выступая на инвестфоруме "Украина 30. Инфраструктура" в Киеве во вторник.



С учетом эффекта в смежных отраслях показатель дополнительного экономического прироста может увеличиться в 2 раза, подчеркнул В.Приходько. Он также уточнил, что в рамках программы необходимо предусмотреть ежегодную закупку госкомпанией ПАО "Укрзализныця" 12-15 тыс. грузовых вагонов в год.



По данным главы набсовета КВСЗ, сейчас износ парка грузовых вагонов УЗ составляет 92-98%, замене подлежат 73 тыс. вагонов. Это позволит получить дополнительно 31 млрд. грн. в госбюджет и обеспечит 15 тыс. рабочих мест в вагоностроении и еще 30 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.



"Дополнительный эффект от использования инновационных вагонов с нагрузкой 25 т на ось даст 0,8-1,0 млрд. грн. в год. Также мы сможем сохранить международные (железнодорожные) перевозки, которые сейчас теряем", - подчеркнул В.Приходько.



По его словам, одной из первоочередных мер для реализации этой программы должно стать принятие Кабинетом министров постановления про обязательную локализацию при госзакупках машиностроительной продукции.



Постановление должно действовать до момента вступления в силу законопроекта №3739 о локализации в машиностроении, который в настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде, пояснил глава набсовета КВСЗ. Он также подчеркнул, что обновление вагонного парка УЗ - самоокупаемый проект.



Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" в июле текущего года. Сейчас документ готовится к окончательному принятию во втором чтении.



МинПром



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