Global Ferronickel намерен начать в марте строительство сталелитейного завода на Филиппинах

Inquirer сообщил, что крупнейший производитель никеля Global Ferronickel Holdings Inc, базирующийся на Филиппинах, в следующем месяце намерен начать строительство своего сталелитейного завода в Батаане стоимостью 50 млн долл. США, которое было отложено из-за пандемии COVID-19.
Президент FNI Данте Браво сказал Inquirer: "Они планируют быстро начать операции в этом году. Завод, построенный в тандеме с гонконгской компанией Huarong Asia Limited, будет обслуживать внутренний рынок, поскольку правительство продолжает развивать инфраструктурные проекты".
После завершения строительства завод сможет производить 600 000 тонн стальной арматуры в год, что позволит FNI получить 6% доли рынка в отрасли, которая использует 10 миллионов тонн стали ежегодно.
Global Ferronickel Holdings Inc - корпорация, зарегистрированная на Филиппинской фондовой бирже. Его дочерние компании включают Platinum Group Metals Corporation, Surigao Integrated Resources Corporation, PGMC-CNEP Shipping Services Corp и PGMC International Limited. Его месторождения латеритного никеля в Кагдианао являются приповерхностными, слоистыми отложениями с минимальной покрывающей поверхностью и толщиной от 5 до 30 метров. Это позволяет FNI проводить простые горные работы с поверхности с использованием грузовиков и экскаваторов без взрывных работ, использования химикатов или сложной обработки отходов.