Global Ferronickel намерен начать в марте строительство сталелитейного завода на Филиппинах Inquirer сообщил, что крупнейший производитель никеля Global Ferronickel Holdings Inc, базирующийся на Филиппинах, в следующем месяце намерен начать строительство своего сталелитейного завода в Батаане стоимостью 50 млн долл. США, которое было отложено из-за пандемии COVID-19.



Президент FNI Данте Браво сказал Inquirer: "Они планируют быстро начать операции в этом году. Завод, построенный в тандеме с гонконгской компанией Huarong Asia Limited, будет обслуживать внутренний рынок, поскольку правительство продолжает развивать инфраструктурные проекты".



После завершения строительства завод сможет производить 600 000 тонн стальной арматуры в год, что позволит FNI получить 6% доли рынка в отрасли, которая использует 10 миллионов тонн стали ежегодно.



Global Ferronickel Holdings Inc - корпорация, зарегистрированная на Филиппинской фондовой бирже. Его дочерние компании включают Platinum Group Metals Corporation, Surigao Integrated Resources Corporation, PGMC-CNEP Shipping Services Corp и PGMC International Limited. Его месторождения латеритного никеля в Кагдианао являются приповерхностными, слоистыми отложениями с минимальной покрывающей поверхностью и толщиной от 5 до 30 метров. Это позволяет FNI проводить простые горные работы с поверхности с использованием грузовиков и экскаваторов без взрывных работ, использования химикатов или сложной обработки отходов.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



