Криклий пообщал 29 городам Украины новый общественный транспорт При поддержке Европейского инвестиционного банка 29 городов Украины в течение 2021-2022 годов получат новый общественный крупногабаритный транспорт.

Как передает Укринформ, об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".



"В течение этого и следующего года при поддержке Европейского инвестиционного банка в 29 городах Украины появится крупногабаритный транспорт", - сказал министр.



Он добавил, что в целом города получат почти 1000 единиц крупногабаритного общественного транспорта, в частности автобусов, электробусов, вагонов метро и трамваев.



В.Криклий напомнил, что для улучшения качества общественного транспорта Мининфраструктуры также разработало законопроект, который меняет подход к общественно важным пассажирским перевозкам.



Как сообщалось, распоряжением Кабинета министров Украины от 26 октября 2016 года одобрено привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в объеме 200 млн евро по проекту "Городской общественный транспорт в Украине І". К проекту присоединились 11 городов Украины: Киев, Харьков, Луцк, Одесса, Львов, Запорожье, Сумы, Ивано-Франковск, Николаев, Тернополь и Чернигов.



В ноябре 2020 года правительство Украины одобрило распоряжение "О привлечении средств займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проекта "Городской общественный транспорт Украины II", объем проекта - 200 млн евро. Благодаря проекту обновленный общественный транспорт получат еще 18 городов Украины.



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