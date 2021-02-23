Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Криклий пообщал 29 городам Украины новый общественный транспорт

23.02.21 16:34 , Укринформ
печать
размер текста:

При поддержке Европейского инвестиционного банка 29 городов Украины в течение 2021-2022 годов получат новый общественный крупногабаритный транспорт.
Как передает Укринформ, об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"В течение этого и следующего года при поддержке Европейского инвестиционного банка в 29 городах Украины появится крупногабаритный транспорт", - сказал министр.

Он добавил, что в целом города получат почти 1000 единиц крупногабаритного общественного транспорта, в частности автобусов, электробусов, вагонов метро и трамваев.

В.Криклий напомнил, что для улучшения качества общественного транспорта Мининфраструктуры также разработало законопроект, который меняет подход к общественно важным пассажирским перевозкам.

Как сообщалось, распоряжением Кабинета министров Украины от 26 октября 2016 года одобрено привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в объеме 200 млн евро по проекту "Городской общественный транспорт в Украине І". К проекту присоединились 11 городов Украины: Киев, Харьков, Луцк, Одесса, Львов, Запорожье, Сумы, Ивано-Франковск, Николаев, Тернополь и Чернигов.

В ноябре 2020 года правительство Украины одобрило распоряжение "О привлечении средств займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проекта "Городской общественный транспорт Украины II", объем проекта - 200 млн евро. Благодаря проекту обновленный общественный транспорт получат еще 18 городов Украины.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:56
Tenaris выпустила две новые экологические декларации для своей продукции
17:33
Сеть АЗС Приват взинитила цены на топливо еще на 1 грн
17:14
Загрузка мощностей по производству стали в США выросла до 77%
16:52
Global Ferronickel намерен начать в марте строительство сталелитейного завода на Филиппинах
16:32
Приходько предложил провести "Большую стройку" в желдор машиностроении
16:17
Posco разработала новые материалы для установок десульфурации
15:53
Госкосмос определил 6 ключевых задач космической программы Украины
15:32
Швейцарский вагоностроитель Stadler заинтересовался локализацией производства на КЭВРЗ
15:15
В середине марта в Украине планируют начать масштабный ремонт дорог
14:58
Китай, Корея и Турция запустят в Украине скоростные поезда
14:40
Укравтодор планирует восстановить 150 мостов
14:28
Импортозамещение и госзаказы могут реанимировать вагоностроение – Магера
14:11
В январе украинские банки потеряли 38,6% прибыли
14:07
Для государства гораздо выгоднее продавать сталь, а не металлолом - Магомедов
13:51
Украина планирует к 2050 году стать климатически нейтральной
13:32
Украина уменьшила долю импорта дизельного топлива из РФ и Беларуси
13:13
УСПП призывает принять Стратегию кораблестроения
12:58
Эксперты прогнозируют ускорение роста мировой добычи железной руды
12:34
Liberty Steel построит завод по производству DRI на водороде в Дюнкерке
12:14
Бывший топ-менеджер Укрзализныци украл 58,6 млн грн, оставив вагоны без ремонта
22.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!