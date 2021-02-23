Криклий пообщал 29 городам Украины новый общественный транспорт

При поддержке Европейского инвестиционного банка 29 городов Украины в течение 2021-2022 годов получат новый общественный крупногабаритный транспорт.
Как передает Укринформ, об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".
"В течение этого и следующего года при поддержке Европейского инвестиционного банка в 29 городах Украины появится крупногабаритный транспорт", - сказал министр.
Он добавил, что в целом города получат почти 1000 единиц крупногабаритного общественного транспорта, в частности автобусов, электробусов, вагонов метро и трамваев.
В.Криклий напомнил, что для улучшения качества общественного транспорта Мининфраструктуры также разработало законопроект, который меняет подход к общественно важным пассажирским перевозкам.
Как сообщалось, распоряжением Кабинета министров Украины от 26 октября 2016 года одобрено привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в объеме 200 млн евро по проекту "Городской общественный транспорт в Украине І". К проекту присоединились 11 городов Украины: Киев, Харьков, Луцк, Одесса, Львов, Запорожье, Сумы, Ивано-Франковск, Николаев, Тернополь и Чернигов.
В ноябре 2020 года правительство Украины одобрило распоряжение "О привлечении средств займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проекта "Городской общественный транспорт Украины II", объем проекта - 200 млн евро. Благодаря проекту обновленный общественный транспорт получат еще 18 городов Украины.