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Posco разработала новые материалы для установок десульфурации

23.02.21 16:17 , steelguru
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Korea Herald сообщила, что Posco удалось разработать основные материалы, используемые в установках для десульфурации на промышленных предприятиях. Posco разработала три типа высоколегированной нержавеющей стали, которые можно использовать для изготовления абсорберов, газогазовых нагревателей и оборудования с нулевым сбросом жидкости. Все они могут помочь сократить выбросы оксида серы на промышленных предприятиях, таких как сталелитейные заводы, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия теплоэлектроэнергетики. 

Новые сорта стали специально разработаны, чтобы выдерживать коррозию в суровых условиях.

Posco заявила, что ее высоколегированные нержавеющие стали разрабатывались около двух лет, прошли полевые испытания, чтобы подтвердить свое высокое качество, и недавно были поставлены здесь производителю установок для десульфурации.

МинПром

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