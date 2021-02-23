Posco разработала новые материалы для установок десульфурации Korea Herald сообщила, что Posco удалось разработать основные материалы, используемые в установках для десульфурации на промышленных предприятиях. Posco разработала три типа высоколегированной нержавеющей стали, которые можно использовать для изготовления абсорберов, газогазовых нагревателей и оборудования с нулевым сбросом жидкости. Все они могут помочь сократить выбросы оксида серы на промышленных предприятиях, таких как сталелитейные заводы, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия теплоэлектроэнергетики.



Новые сорта стали специально разработаны, чтобы выдерживать коррозию в суровых условиях.



Posco заявила, что ее высоколегированные нержавеющие стали разрабатывались около двух лет, прошли полевые испытания, чтобы подтвердить свое высокое качество, и недавно были поставлены здесь производителю установок для десульфурации.



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