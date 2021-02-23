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Posco разработала новые материалы для установок десульфурации
Korea Herald сообщила, что Posco удалось разработать основные материалы, используемые в установках для десульфурации на промышленных предприятиях. Posco разработала три типа высоколегированной нержавеющей стали, которые можно использовать для изготовления абсорберов, газогазовых нагревателей и оборудования с нулевым сбросом жидкости. Все они могут помочь сократить выбросы оксида серы на промышленных предприятиях, таких как сталелитейные заводы, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия теплоэлектроэнергетики.
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