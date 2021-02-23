Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Швейцарский вагоностроитель Stadler заинтересовался локализацией производства на КЭВРЗ

23.02.21 15:32 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Представители швейцарской компании Stadler Rail AG, специализирующейся на производстве железнодорожного подвижного состава, во вторник посетили Киевский электровагоноремонтный завод (КЭВРЗ) для изучения возможности размещения локализованного производства.

Согласно сообщению "Укрзализныци" во вторник Stadler рассматривается украинским государственным ж/д оператором как один из потенциальных поставщиков подвижного состава для анонсированного президентом Владимиром Зеленским проекта интеграции железной дороги с городской транспортной системой City Express.

По словам и.о. члена правления "Укрзализныци", директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского, цитируемого в сообщении, "Укрзализныця" готова делиться с потенциальными инвесторами своим видением и планами реализации проекта и принимать решения, исходя из технико-экономического обоснования, экономического эффекта и степени локализации производства.

Как сообщалось, "Укрзализныця" рассчитывает запустить концессионный проект высокоскоростного движения в стране с помощью инвесторов из Китая, Кореи и Турции.

"Укрзализныця" с помощью проекта City Express хочет удвоить пассажиропоток на пригородных маршрутах в Киев.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:34
Криклий пообщал 29 городам Украины новый общественный транспорт
16:32
Приходько предложил провести "Большую стройку" в желдор машиностроении
16:17
Posco разработала новые материалы для установок десульфурации
15:53
Госкосмос определил 6 ключевых задач космической программы Украины
15:15
В середине марта в Украине планируют начать масштабный ремонт дорог
14:58
Китай, Корея и Турция запустят в Украине скоростные поезда
14:40
Укравтодор планирует восстановить 150 мостов
14:28
Импортозамещение и госзаказы могут реанимировать вагоностроение – Магера
14:11
В январе украинские банки потеряли 38,6% прибыли
14:07
Для государства гораздо выгоднее продавать сталь, а не металлолом - Магомедов
13:51
Украина планирует к 2050 году стать климатически нейтральной
13:32
Украина уменьшила долю импорта дизельного топлива из РФ и Беларуси
13:13
УСПП призывает принять Стратегию кораблестроения
12:58
Эксперты прогнозируют ускорение роста мировой добычи железной руды
12:34
Liberty Steel построит завод по производству DRI на водороде в Дюнкерке
12:14
Бывший топ-менеджер Укрзализныци украл 58,6 млн грн, оставив вагоны без ремонта
11:56
18 европейских компаний испугались санкций США по Северному потоку-2
11:41
В Японии выплавка стали падает 11 месяц подряд
11:25
Государству важно стимулировать развитие социально ответственного бизнеса
11:17
Китайские фьючерсы на железную руду подешевели из-за загрязнения в Тяньшане
22.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!