Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В середине марта в Украине планируют начать масштабный ремонт дорог

23.02.21 15:15 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Дорожно-строительные компании "Автомагистраль – Юг", "Автострада" и Onur Group, которые являются одними из крупнейших на украинском рынке, при благоприятных погодных условиях намерены ближе к средине марта начать масштабные ремонтно-строительные работы.

Об этом представители указанных компаний сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" во вторник.

Как сообщил гендиректор "Автомагистраль – Юг" Николай Тимофеев, со 2-3 января уже вышли на работу мостовые подразделения компании, работа которых не зависит от погодных условий.

"Полагаю, примерно в первой декаде марта, если не будет низких температур, начнется массовый выход на автодороги общего пользования. Организационно мы готовы, материалы заготовлены, заводы готовы запускаться", - сказал он.

Заместитель гендиректора группы компаний "Автострада" Дмитрий Троекуров отметил, что активно на отдельных участках дорог при благоприятных погодных условиях компания начнет работать примерно с 15 марта.

Замкоординатора Onur Group Ukraine Александр Добоня в свою очередь рассказа об аналогичных планах вывести с 15 марта на рабочие места почти всех сотрудников. По его прогнозам, полным ходом дорожные работы уже будут идти в конце марта - начале апреля.

Говоря о проведенных в 2020 году Государственным агентством автомобильных дорог Украины тендерах, представители всех трех компаний отметили, что в связи с внедрением новых методологических правил закупки количество участников в прошедшем году только увеличилось. Это позволило структурировать рынок и обезопасить от неблагоприятных компаний.

"Нам в 2020 году стало проще. Мы перестали соревноваться на объекте за миллиард с компанией, которая может сделать физически только 10 млн. Сейчас мы соревнуемся с равными", - отметил замглавы "Автострады".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:34
Криклий пообщал 29 городам Украины новый общественный транспорт
16:32
Приходько предложил провести "Большую стройку" в желдор машиностроении
16:17
Posco разработала новые материалы для установок десульфурации
15:53
Госкосмос определил 6 ключевых задач космической программы Украины
15:32
Швейцарский вагоностроитель Stadler заинтересовался локализацией производства на КЭВРЗ
14:58
Китай, Корея и Турция запустят в Украине скоростные поезда
14:40
Укравтодор планирует восстановить 150 мостов
14:28
Импортозамещение и госзаказы могут реанимировать вагоностроение – Магера
14:11
В январе украинские банки потеряли 38,6% прибыли
14:07
Для государства гораздо выгоднее продавать сталь, а не металлолом - Магомедов
13:51
Украина планирует к 2050 году стать климатически нейтральной
13:32
Украина уменьшила долю импорта дизельного топлива из РФ и Беларуси
13:13
УСПП призывает принять Стратегию кораблестроения
12:58
Эксперты прогнозируют ускорение роста мировой добычи железной руды
12:34
Liberty Steel построит завод по производству DRI на водороде в Дюнкерке
12:14
Бывший топ-менеджер Укрзализныци украл 58,6 млн грн, оставив вагоны без ремонта
11:56
18 европейских компаний испугались санкций США по Северному потоку-2
11:41
В Японии выплавка стали падает 11 месяц подряд
11:25
Государству важно стимулировать развитие социально ответственного бизнеса
11:17
Китайские фьючерсы на железную руду подешевели из-за загрязнения в Тяньшане
22.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!