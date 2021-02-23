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Китай, Корея и Турция запустят в Украине скоростные поезда

23.02.21 14:58 , Интерфакс Украина
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АО "Укрзализныця" (УЗ) рассчитывает запустить концессионный проект высокоскоростного движения в Украине с помощью инвесторов из Китая, Кореи и Турции, сообщил глава правления УЗ Владимир Жмак.

"Я считаю, что единственным инструментом строительства сетей высокоскоростных поездов является концессия, и для того, чтобы это реализовать, Украине нужен мощный инвестор", - сказал он на пресс-конференции "Украина30. Инфраструктура" во вторник в Киеве.

По словам В.Жмака, на данный момент есть заинтересованные инвесторы из Китая, Южной Кореи и Турции.

"На сегодняшний день эти потенциальные инвесторы только лишь присматриваются к Украине в плане организации высокоскоростного движения", – уточнил глава правления УЗ.

Ранее в этот день на форуме министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о планах министерства в 2021 году приступить к работе над проектом реализации в Украине железнодорожной сети европейского формата (1435 мм) со скоростью движения поездов свыше 250 км/час.

"Это четыре участка общей протяжностью почти 2 тыс. км железнодорожной колеи. Первый участок это Киев-Львов и граница, 896 км, и один из этих этапов уже начинаем строить и готовить в этом году", - сказал министр.

МинПром

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