Укравтодор планирует восстановить 150 мостов Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2021 году восстановить 150 мостов. Об этом говорится в презентации главы "Укравтодора" Александра Кубракова, представленной на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.



Так, в 2021 году планируют восстановить 150 мостов, а к 2025 – минимум 20 мостов в каждой области.



В презентации также отмечается, что за 2020 год "Укравтодор" перевыполнил план Национальной программы восстановления мостов, восстановив 158 сооружений при плане в 100 мостов.



По данным "Укравтодора", более 80% искусственных сооружений в Украине были построены до 1980 года. Всего в стране 16 155 искусственных сооружений, из них на дорогах госзначения - 5845 и на дорогах местного значения – 10 310. К настоящему времени исследовано только 73% мостов.



В то же время директор департамента развития дорог "Укравтодора" Андрея Ивко отметил, что в приоритетной программе по восстановлению указано 895 мостов, требующих первоочередного ремонта. Еще 169 приближены к аварийному состоянию, и их обновление - вопрос национальной безопасности.



Приоритетные объекты на 2021 год: мост через реку Ирпень в Киевской области (1968 год строительства), через р.Рось в Черкасской области (1984г), мостовой переход на дороге Р-44 в Сумской области, мост через р.Прут в Черновцах (1959), мост через реку Сиб в Винницкой области, мост через Росаву в Черкасской области (1969), мост на дороге Т-1506 в Николаевской области (1949), мост через р. Тересла в Закарпатской области и мост через реку Веревчина в Херсонской области (1986).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



