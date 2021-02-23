Импортозамещение и госзаказы могут реанимировать вагоностроение – Магера Темпы импортозамещения в Украине следует наращивать. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



В частности он обратил внимание на то, что "Укразализныця" начала наращивать долю украинских ж/д запчастей в ремонте и обновлении парка вагонов в рамках программы импортозамещения. Для этого создали перечень продукции из 390 позиций. Из них 80% составляют запчасти для механических локомотивных скоростемеров и тормозное оборудование. Украинские производители уже выпускают около 500 видов запчастей.



При этом в Украине пока еще не освоено производство частей дизельной группы тепловозов, гидропередачи путевых машин, аварийно-восстановительное оборудование. Но они уже внесены в перечень импортозамещения.



В январе из РФ было импортировано 978 тонн продукции по коду ТН ВЭД 8607 "Части ж/д локомотивов или моторных вагонов трамвая либо подвижного состава". Также в январе из России в Украину ввезено 655 железнодорожных колес производства "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат". Возможно, это были одни из последних поставок, так как с 6 февраля решением Кабмина запрещен ввоз в страну компонентов ходовой части грузовых вагонов российского производства. Среди них − колесные оси, колесные пары, колеса, заготовки для них.



Нардеп отмечает, что ситуация в вагоностроении в Украине выглядит мягко говоря странно. В частности в 2020 году Украина сократили производство вагонов на 70%, причем флагман отрасли КВСЗ в январе 2021 снизил на производство 90,9 %. За последнее десятилетие из 18 вагоностроительных заводов осталось 5, но они простаивают по причине отсутствия заказов.



"Отраслевой монополист "Укразализныця" обещает потратить на обновление ж/д состава 7 млрд, это может реально оживить отрасль, но госзаказов пока нет. Чтобы запустить производственный цикл на условиях локализации, необходимы конкретные решения. Одних заявлений о больших планах мало, если вагоностроительные заводы не получат заказы, до конца года отрасль может умереть", - отмечает С.Магера.



Этих решений ждут также металлурги, для которых локализация – шанс расширить внутренний рынок металлопродукции и застраховать таким образом свои риски на внешних рынках.



МинПром



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