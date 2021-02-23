Для государства гораздо выгоднее продавать сталь, а не металлолом - Магомедов Продление пошлины на экспорт металлолома ограничит вывоз сырья из Украины и даст возможность металлургам поддерживать цикл производства продукции с более высокой добавочной стоимостью. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Поступления в бюджет от переработанного лома стали в 8,5 раз выше, чем от его экспорта. Выгода очевидна. Чтобы продлить пошлину, нужно принять поправки к действующему законодательству", - сказал он.



М.Магомедов отметил, что сегодня Украина на мировом рынке играет роль сырьевого экспортера. "В основном мы поставляем сырье и полуфабрикаты. Степень переработки продукции на внутреннем рынке низкая. Государственная экономическая политика не стимулирует развитие промышленных отраслей с глубоким уровнем переработки сырья", - подчеркивает политик.



"Нельзя утверждать, что металлургия создает продукцию с высокой добавленной стоимостью. Но продавать выплавленную в Украине сталь намного лучше, чем экспортировать лом. Ведь производство – это рабочие места и налоги в госбюджет", - добавил он.



М.Магомедов выразил уверенность, что парламент должен поддержать металлургов, так как отрасль является одним из лидеров по уплаченным налогам и поступлениям валюты в страну.



Как сообщалось, ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" и представители отечественных металлургических предприятий обратились к Верховной Раде с требованием продлить действующую пошлину на экспорт в размере 58 евро/тонну минимум на пять лет.



МинПром



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