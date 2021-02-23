Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Для государства гораздо выгоднее продавать сталь, а не металлолом - Магомедов

23.02.21 14:07
печать
размер текста:

Продление пошлины на экспорт металлолома ограничит вывоз сырья из Украины и даст возможность металлургам поддерживать цикл производства продукции с более высокой добавочной стоимостью. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Поступления в бюджет от переработанного лома стали в 8,5 раз выше, чем от его экспорта. Выгода очевидна. Чтобы продлить пошлину, нужно принять поправки к действующему законодательству", - сказал он.

М.Магомедов отметил, что сегодня Украина на мировом рынке играет роль сырьевого экспортера. "В основном мы поставляем сырье и полуфабрикаты. Степень переработки продукции на внутреннем рынке низкая. Государственная экономическая политика не стимулирует развитие промышленных отраслей с глубоким уровнем переработки сырья", - подчеркивает политик.

"Нельзя утверждать, что металлургия создает продукцию с высокой добавленной стоимостью. Но продавать выплавленную в Украине сталь намного лучше, чем экспортировать лом. Ведь производство – это рабочие места и налоги в госбюджет", - добавил он.

М.Магомедов выразил уверенность, что парламент должен поддержать металлургов, так как отрасль является одним из лидеров по уплаченным налогам и поступлениям валюты в страну.

Как сообщалось, ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" и представители отечественных металлургических предприятий обратились к Верховной Раде с требованием продлить действующую пошлину на экспорт в размере 58 евро/тонну минимум на пять лет.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:58
Китай, Корея и Турция запустят в Украине скоростные поезда
14:40
Укравтодор планирует восстановить 150 мостов
14:28
Импортозамещение и госзаказы могут реанимировать вагоностроение – Магера
14:11
В январе украинские банки потеряли 38,6% прибыли
13:51
Украина планирует к 2050 году стать климатически нейтральной
13:32
Украина уменьшила долю импорта дизельного топлива из РФ и Беларуси
13:13
УСПП призывает принять Стратегию кораблестроения
12:58
Эксперты прогнозируют ускорение роста мировой добычи железной руды
12:34
Liberty Steel построит завод по производству DRI на водороде в Дюнкерке
12:14
Бывший топ-менеджер Укрзализныци украл 58,6 млн грн, оставив вагоны без ремонта
11:56
18 европейских компаний испугались санкций США по Северному потоку-2
11:41
В Японии выплавка стали падает 11 месяц подряд
11:25
Государству важно стимулировать развитие социально ответственного бизнеса
11:17
Китайские фьючерсы на железную руду подешевели из-за загрязнения в Тяньшане
10:56
Зеленский пугает депутатов роспуском Рады
10:40
Состояние газопроводов в Украине проверит компания из Швейцарии
10:16
В Украине на 13% снизилось производство труб
09:53
В Европе снизились цены на газ
09:27
Австралийская меткомпания отказалась от декарбонизации из-за высоких цен на э/энергию
08:55
Инцидент с Boeing 777 мог произойти из-за усталости металла
22.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!