Украина планирует к 2050 году стать климатически нейтральной Украина планирует отказаться от использования угля и к 2050 году стать климатически нейтральной, сообщает Министерство энергетики со ссылкой на заместителя министра по вопросам евроинтеграции Ярослава Демченкова.



По его словам, Комитет работает над дорожной картой по декарбонизации и фокусируется на трех основных целях: энергоэффективность, развитие возобновляемых источников энергии и уменьшение выбросов парниковых газов.



Важность этих направлений обусловлена тем, что именно на энергетический сектор приходится более 2/3 вредных выбросов и парниковых газов.



По информации Минэнерго, уже подготовлен первый проект интегрированного плана климата и энергетики до 2030 года. Также будет пересмотрена Энергетическая стратегия Украины до 2035 года с учетом климатических вызовов. Новая стратегия будет соответствовать "европейскому зеленому курсу".



"Рассматриваем два сценария прекращения использования угля: базовый предусматривает отказ от угля в энергетике к 2070 году, а оптимистичный - к 2040 году. Идеально это сделать до 2050 года. Именно этот год является годом климатической нейтральности Европейского континента", - сказано в сообщении.



В министерстве считают, что отказ от угля является важной частью безуглеродной стратегии Украины, но она требует инклюзивной и справедливой трансформации угольных регионов.



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