Украинский союз промышленников и предпринимателей призывает принять Стратегию кораблестроения Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) требует от правительства обнародовать стратегию украинского корвета "Владимир Великий". Эксперты УСПП считают, что корвет реально достроить, хотя из-за потери времени с 2011 года (старта проекта) это выйдет дороже, чем планировалось, а сами технологии продолжают морально устаревать.



Данный корабль - первый из серии 10-12 единиц. Стоимость корвета "Владимир Великий" оценивалась на уровне 250 миллионов евро. Стоимость серийных корветов ожидалась на уровне 200 миллионов евро. По словам УСПП, строительство корвета обеспечило бы работой 10 тыс. специалистов по судостроению и смежных областей и дало бы шанс сохранить развитие украинского кораблестроения.



"Наша позиция - программу украинского кораблестроения для нужд Военно-морских сил Украины нужно продолжить. Правительству следует вместе с депутатами и промышленниками четко определить свою общую позицию и обнародовать стратегию действий. Как насчет судьбы "Владимира Великого", в который уже вложены миллионы гривен и который из-за недальновидности ряда правительств ржавеет на заводе, так и по кораблестроения в Украине в целом", - подчеркнул президент УСПП Анатолий Кинах.



Лидер делового сообщества не считает эффективной политику массового импорта, которую сейчас широко проводит власть. Закупка вертолетов во Франции, катеров в США и Великобритании и т.д. - при этом в Украине есть мощности и заводы, которые могли бы поставлять ВСУ аналогичную продукцию с высоким процентом локализации.



Также в УСПП вызывает вопрос инновационности тех судов и другой техники, на которую так щедро готовы потратиться в правительстве Украины. "В частности, в публичном пространстве есть информация о планах ВМС США в ближайшие годы списать все патрульные катера Mark VI. Среди главных причин - дорогостоящее обслуживание и определенная устарелость. Напомним, именно их планирует закупить правительство Украины", - говорится в сообщении союза.



"2020 стал периодом безумных закупок - заключены контракты и меморандумы на поставку 5-ти корветов, 47-и ракетных и патрульных катеров (вместе) и др. Сумма по этим контрактам - несколько миллиардов долларов. При этом никакой собственной программы судостроения, бесконечные показательные визиты на Черноморский судостроительный и до сих пор не определена судьба перспективного украинского корвета. При этом, никто не калькулирует, сколько Украине будет стоить введения в действие и эксплуатация всех этих катеров и др. По предварительным сообщениям в СМИ, на первый турецкий корвет Украина выделит 136 миллионов долларов - без детализации конечной стоимости, а также стоимости всех последующих.



Поэтому главный вопрос: какая стратегия Украины в военно-морской сфере, или под эту стратегию подходят закупки импортных судов, или это случайные решения? Где основательный анализ и экономические расчеты? На этом предлагаем сосредоточиться уже сейчас, и принять наконец решение по достройке украинского корвета и проведения расчетов программы продолжение проекта 58250 уже в современных реалиях", - подытожил президент УСПП.



Также в УСПП призывают принять Стратегию кораблестроения в Украине, а о создании боеспособного флота - нужна четкая морская военная доктрина и развитие инфраструктуры. Это и кадры, сервисное обслуживание, координация и многое другое.



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