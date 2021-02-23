Эксперты прогнозируют ускорение роста мировой добычи железной руды Fitch прогнозирует рост мировой добычи железной руды в среднем на уровне 2,4% в 2021-2025 гг. по сравнению с отрицательными 2% за предыдущие пять лет.



В ближайшие годы рост мирового производства железной руды ускорится, что положит конец стагнации, которая сохраняется с тех пор, как цены на железную руду в 2015 году достигли минимального за десятилетие среднего уровня в 55 долларов за тонну, прогнозирует Fitch Solutions в своем последнем отраслевом отчете.



Fitch прогнозирует рост мировой добычи железной руды в среднем на уровне 2,4% в 2021-2025 гг. по сравнению с отрицательными 2% за предыдущие пять лет. По словам Fitch, новый всплеск роста увеличит годовое производство руды на 378 миллионов тонн в 2025 году по сравнению с уровнем 2020 года, что примерно равно совокупному объему добычи Индии и России в 2020 году.



Рост производства железной руды в Бразилии восстановится в ближайшие годы после спада и стагнации в 2018-2020 годах, прогнозирует Fitch, указывая на то, что низкие операционные расходы, надежный портфель проектов и высококачественная бразильская железная руда, пользующаяся все большей популярностью у китайских производителей стали, будут способствовать к более высокой производительности.



Аналитики прогнозируют рост добычи железной руды в Бразилии со среднегодовыми темпами на 5,9% в течение 2021 года до 529 миллионов тонн в 2025 году. В долгосрочной перспективе рост добычи замедлится, и Fitch прогнозирует среднегодовой рост на 1,7% в 2026-2030 гг., а к 2030 г. годовой объем производства достигнет 575 миллионов тонн.



Fitch прогнозирует рост добычи железной руды в Австралии в среднем на 1,7% в год в 2021-2025 гг. Хотя это значительно ниже, чем 3,4% за предыдущие пять лет, к 2025 году годовой объем производства все равно увеличится на 84 миллиона тонн по сравнению с уровнем 2020 года.



Аналитики полагают, что место Австралии на нижнем конце кривой мировых затрат на железную руду обеспечит надежный буфер против падения цен в ближайшие годы. В среднем стоимость добычи железной руды в Австралии составляет 30 долларов за тонну по сравнению с 40-50 долларами за тонну в Западной Африке и 90 долларами за тонну в Китае.



Рост добычи в Австралии будет стагнировать в долгосрочной перспективе, и Fitch прогнозирует, что добыча фактически достигнет пика примерно в середине десятилетия и составит около 1,05 миллиарда тонн. Это замедление производства будет связано с консервацией рудников мелкими горняками и сокращением капитальных затрат более крупных компаний по мере снижения цен на железную руду.



Производство железной руды в Китае стабилизируется в ближайшие годы, значительно снизившись за последние годы, и Fitch прогнозирует, что добыча в ближайшее десятилетие останется на уровне около 900 миллионов тонн, что будет примерно на треть ниже уровня 2015 года (1,4 миллиарда тонн). Fitch отмечает, что росту добычи будут препятствовать низкие цены на железную руду и ужесточение экологических норм.



По данным Bloomberg, около 70% добычи железной руды в Китае является нерентабельным при ценах ниже 96 долларов за тонну. В частности, как отмечает Fitch, горнодобывающие компании, работающие в таких провинциях, как Хэбэй, Фуцзянь, Гуандун и Синьцзян, испытают на себе давление снижения цен из-за того, что они будут находиться на самом верху кривой себестоимости железной руды.



В 2021 году восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 приведет к увеличению потребления железной руды. Fitch прогнозирует, что мировое производство стали вырастет на 4,9% в 2021 году после сокращения на 0,1% в 2020 году. Это будет обусловлено ростом производства стали в Китае на 7,5% и ростом на 6,2% в Индии, двух крупнейших производителях стали.



"Сильный рост спроса на сталь в 2021 году на фоне устойчивого и широкого восстановления экономики будет препятствовать падению цен и поможет им подняться в среднем на повышенном уровне в этом году", - говорится в сообщении Fitch Solutions.



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