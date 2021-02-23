Liberty Steel построит завод по производству DRI на водороде в Дюнкерке Британская группа Liberty Steel, которой владеет стальной магнат Санджив Гупта, построит металлургический завод на водороде в городе Дюнкерк, Франция. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.



Liberty Steel уже подписала меморандум о взаимопонимании с машиностроительной компанией Paul Wurth и технологической группой SHS – Stahl-Holding-Saar.



Металлургический завод первоначально будет использовать смесь водорода и природного газа в качестве восстановителя для производства железа прямого восстановления и горячебрикетированного железа.



По завершению установки электролиза водорода мощностью 1 ГВт предприятие перейдет на 100%-е потребление водорода.



Liberty Steel оценивает годовые мощности завода по производству железа прямого восстановления в 2 млн т.



Произведенное железо будут использовать для электродугового производства на заводе Liberty Ascoval во Франции.



"Проект позволит реализовать потенциал взаимодействия стали и водорода. Наша отрасль нуждается в быстром переосмыслении производства стали. Необходимость сокращения выбросов становится все более острой на фоне растущего глобального спроса на нашу продукцию и законодательного давления с целью снижения выбросов СО2. Производство стали на водороде может решить эту проблему", – подчеркнул С.Гупта, исполнительный председатель LIBERTY Steel Group.



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