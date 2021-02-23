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Liberty Steel построит завод по производству DRI на водороде в Дюнкерке

23.02.21 12:34 , ГМК Центр
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Британская группа Liberty Steel, которой владеет стальной магнат Санджив Гупта, построит металлургический завод на водороде в городе Дюнкерк, Франция. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Liberty Steel уже подписала меморандум о взаимопонимании с машиностроительной компанией Paul Wurth и технологической группой SHS – Stahl-Holding-Saar.

Металлургический завод первоначально будет использовать смесь водорода и природного газа в качестве восстановителя для производства железа прямого восстановления и горячебрикетированного железа.

По завершению установки электролиза водорода мощностью 1 ГВт предприятие перейдет на 100%-е потребление водорода.

Liberty Steel оценивает годовые мощности завода по производству железа прямого восстановления в 2 млн т.

Произведенное железо будут использовать для электродугового производства на заводе Liberty Ascoval во Франции.

"Проект позволит реализовать потенциал взаимодействия стали и водорода. Наша отрасль нуждается в быстром переосмыслении производства стали. Необходимость сокращения выбросов становится все более острой на фоне растущего глобального спроса на нашу продукцию и законодательного давления с целью снижения выбросов СО2. Производство стали на водороде может решить эту проблему", – подчеркнул С.Гупта, исполнительный председатель LIBERTY Steel Group.

МинПром

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