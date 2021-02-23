Бывший топ-менеджер Укрзализныци украл 58,6 млн грн, оставив вагоны без ремонта Служба безопасности Украины узнала, что бывший топ-менеджер "Укрзализныци" украл 58,6 млн грн, выделенные на ремонт подвижного состава. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Оперативники установили, что чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. На предприятии были необходимые производственные мощности и квалифицированный персонал.



"На самом деле работы фактически выполнили работники "Укрзализныци" с использованием запасных частей неизвестного происхождения. Ремонт совершался в значительно меньших объемах, чем предусматривалось регламентом, и с нарушением технологических норм", – сказано в СБУ.



Экспертиза установила, что АО "Укрзализныця" понесла убытки на общую сумму почти 58,6 млн грн.



На данный момент злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.3 ст.212 УКУ – уклонение от платы налогов, сборов.



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