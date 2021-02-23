18 европейских компаний испугались санкций США по Северному потоку-2 Из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" восемнадцать европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода. На сегодня США ввели санкции против одной компании, но пригрозили предпринять дальнейшие действия. Об этом пишет DW со ссылкой на отчет Государственного департамента США для Конгресса.



"Это показывает, что законодательные цели и наши действия увенчались успехом. Мы продолжаем отслеживать компании, замешанные в потенциально санкционных действиях", - отметил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.



Издание пишет, что США пригрозили санкциями против других компаний, но пока они действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".



В основном из проекта вышли страховые компании, которые зарегистрированы в Британии. Кроме того, прекратили участие поставщик промышленных услуг Bilfinger из Мангейма и мюнхенская страховая компания Munich Re Syndicate Limited. Швейцарская Zurich Insurance Group и парижская Axa Group тоже вышли из проекта.



Напомним, украинские эксперты полагают, что санкции США все-таки могут сорвать завершение "Северного потока-2".



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