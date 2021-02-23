В Японии выплавка стали падает 11 месяц подряд Металлургические предприятия Японии в январе 2021 года снизили производство стали на 3,9% по сравнению с январем 2020 года – до 7,92 млн т. Таким образом, страна сокращает выплавку стали 11-й месяц подряд.



Об этом свидетельствуют данные на сайте Федерации производителей чугуна и стали Японии (JISF).



По сравнению с декабрем Япония увеличила выплавку на 5,3% – это рост к предыдущему месяцу седьмой месяц подряд.



JIFS объясняет снижение производства стали в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года низким спросом на сталь из-за пандемии коронавируса, сообщил Nasdaq.



"Производство стали продолжало расти по сравнению с предыдущим месяцем за счет продолжающегося восстановления спроса, особенно со стороны автопроизводителей и производителей промышленного оборудования. Ожидается, что производство будет и дальше улучшаться, поскольку в январе возобновится работа еще одной доменной печи", – прогнозирует федерация.



В январе японские металлурги снизили производство чугуна на 7,1%, до 6 млн т. По сравнению с декабрем показатель вырос на 6,5%.



Япония входит в тройку крупнейших производителей стали в мире, по данным World Steel за 2020 год. За 2020 год японские металлурги сократили производство стали на 16,2% по сравнению с 2019 годом – до 83,1 млн т.



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