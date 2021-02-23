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Государству важно стимулировать развитие социально ответственного бизнеса

23.02.21 11:25
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Государству важно не просто развивать бизнес в Украине, а стимулировать в первую очередь развитие социально ответственного бизнеса. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

По его мнению, именно социально ответственный бизнес сможет помочь стране в период тяжелых испытаний, подобных пандемии COVID-19.

В качестве примера нардеп привел группу Метинвест, которая в прошлом году перечислила в бюджеты всех уровней в виде налогов и сборов 22,1 млрд грн, что на 5% превышает показатель 2019 года.

"Рост налоговых выплат не означает, что группа заработала больше, чем в предыдущем году. Налог на прибыль составил 5,2 млрд грн, что почти на треть меньше, чем в 2019-м. Значительно выросла сумма единого социального взноса — на 18%, или до 5,2 млрд грн. Выросла сумма уплаченного налога на доходы физлиц — до 4,7 млрд грн, платы за пользование недрами — 2,2 млрд грн, эконалога — 789 млн грн, налога на землю — 713 млн грн. Как видно, несмотря на снижение прибыли, Метинвест показал высокую социальную ответственность", - отметил он.

Д.Шпенов такжде напомнил, что группа вовсе отказалась от налоговых каникул, чтобы поддержать региональную экономику. В этот период местные бюджеты получили более 50 млн грн от налогов на землю и на недвижимость. Метинвест смог обеспечить стабильность уплаты налогов, как во время весеннего локдауна 2020 года, так и в течение всего года. Во многом это позволило обеспечить региональные больницы и медиков всем необходимым, своевременно профинансировать противоэпидемиологические мероприятия и выплатить зарплату коммунальщикам.

"Помимо производств, которые непосредственно входят в "Метинвест", ассоциированные с группой предприятия Запорожья по итогам 2020 года уплатили почти 3 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней. В частности, "Запорожсталь", "Запорожогнеупор", "Запорожкокс" и Запорожский литейно-механический завод перечислили в городской и областные бюджеты около 824 млрд грн", - напомнил Д.Шпенов.

МинПром

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