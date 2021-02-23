Китайские фьючерсы на железную руду подешевели из-за загрязнения в Тяньшане Китайские фьючерсы на железную руду подешевели на 2,1% в начале торгов во вторник после того, как ведущий сталелитейный город Таншань опубликовал предупреждение о загрязнении второго уровня, после которого металлургические комбинаты обязаны сократить производство стали.



Производство на сталелитейных и коксохимических заводах в Таншане будет ограничено с 23 февраля в связи с ожидаемым сильным загрязнением, в то время как производство горячекатаного и холоднокатаного проката будет приостановлено, говорится в заявлении местного правительства.



Наиболее торгуемые фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в ​​мае упали на 2,1%, до 1117 юаней (примерно 173 долл. США) за тонну.



Цены на другие ингредиенты для сталеплавильного производства также упали: коксующийся уголь подешевел на 3,5%, до 1 475 юаней за тонну, а кокс - на 2,4%, до 2 599 юаней за тонну.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



