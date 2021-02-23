Зеленский пугает депутатов роспуском Рады Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады. Он хочет, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями. Об этом сообщил источник РБК-Украина.



"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", - сообщил источник.



Еще один собеседник считает, что эту угрозу пока не следует воспринимать буквально. Мол, президент вероятно хотел, чтобы депутаты поняли градус напряжения и в этот раз Раде не стоит "играть в субъектность".



"Он говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а тут то так, то так подставляете. Потому сейчас очень важно для какой-то нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная Рада проголосовала за этих два предложения и за закон в целом", - объяснил источник в СН.



Напомним, сегодня состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины. Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе.



Ранее В.Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями.



По его словам, положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



