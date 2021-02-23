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Зеленский пугает депутатов роспуском Рады

23.02.21 10:56 , РБК Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады. Он хочет, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями. Об этом сообщил источник РБК-Украина.

"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", - сообщил источник.

Еще один собеседник считает, что эту угрозу пока не следует воспринимать буквально. Мол, президент вероятно хотел, чтобы депутаты поняли градус напряжения и в этот раз Раде не стоит "играть в субъектность".

"Он говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а тут то так, то так подставляете. Потому сейчас очень важно для какой-то нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная Рада проголосовала за этих два предложения и за закон в целом", - объяснил источник в СН.

Напомним, сегодня состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины. Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе.

Ранее В.Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями.

По его словам, положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.

МинПром

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