Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Состояние газопроводов в Украине проверит компания из Швейцарии

23.02.21 10:40 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) заключил соглашение на внутритрубную диагностику магистральных газопроводов Украины с ROSEN Europe B.V., которая входит в состав швейцарской ROSEN Groupe, сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

"Соглашение предусматривает обследование более 4,5 тыс. км магистральных газопроводов диаметром 1400 мм со сроком исполнения до конца 2024 года. Общая стоимость сделки составляет 6,44 млн евро", ‒ указано в пресс-релизе.

По информации ОГТСУ, внутритрубное диагностирование с использованием интеллектуального поршня ROSEN позволит провести диагностику состояния металла и сварных соединений магистральных газопроводов.

"Своевременное выявление и устранение дефектов снижает риски аварийных ситуаций, повышая надежность работы газотранспортной системы. Последнее внутритрубное диагностирования выполнялось предыдущим оператором ГТС в 2009 году", ‒ пояснили в компании.

Как сообщается в пресс-релизе, услуги будут предоставляться в три этапа. На первом этапе будет проведена очистка линейной части магистральных газопроводов внутритрубными очистными поршнями, выполнено диагностирование различными методами и подготовлен рабочий отчет. На втором и третьем этапах после анализа результатов диагностирования будут предоставлены предварительный и заключительный отчеты. Результаты диагностирования позволят выявить скрытые дефекты на газопроводах и соответственно приоритезировать ремонтные работы.

"На балансе Оператора ГТС Украины насчитывается более 33 тыс. км газопроводов. В текущем году компания запланировала потратить 7,77 млрд грн на их обследование, диагностику, ремонт и техническое обслуживание", ‒ сказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, слова которого цитирует пресс-релиз.

Внутритрубное диагностирования выполняется с целью обследования геометрии газопровода, выявления дефектов металла труб и сварных соединений, определения пространственного положения газопровода. Внутрь газопровода запускается специальное диагностическое оборудование высокой раздельной способности - диагностическое устройство (поршень), который движется в потоке транспортируемого газа.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:25
Государству важно стимулировать развитие социально ответственного бизнеса
11:17
Китайские фьючерсы на железную руду подешевели из-за загрязнения в Тяньшане
10:56
Зеленский пугает депутатов роспуском Рады
10:16
В Украине на 13% снизилось производство труб
09:53
В Европе снизились цены на газ
09:27
Австралийская меткомпания отказалась от декарбонизации из-за высоких цен на э/энергию
08:55
Инцидент с Boeing 777 мог произойти из-за усталости металла
08:30
Минфин разрабатывает программу финансового лизинга на жилье
08:03
Кабмин принял решение повысить пенсии с 1 марта
22.02.21
18:02
Днепровский металлургический завод потратит на энергосбережение более 15 млн грн
17:53
Запасы угля на ТЭС остаются критическими
17:37
В январе в Украине вырос товарооборот розничной торговли
17:17
На ОГХК уже нашлось 13 потенциальных покупателей из разных стран
16:51
Nippon Steel приостановит работу доменной печи на востоке Японии
16:31
Tokyo Steel решила не менять цены на металлопродукцию в марте
16:16
Jindal Stainless нарастит выпуск нержавеющей стали
15:54
Повышение налога на СО2 нанесет удар по промышленности - Шпенов
15:51
Fortescue Metals отложила ввод в эксплуатацию нового ГОКа в Западной Австралии
15:35
Hyundai готов локализовать производство в Украине
15:32
Группа DCH Ярославского подписала меморандум с инвестфондом Абу-Даби
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!