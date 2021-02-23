В Украине на 13% снизилось производство труб Основные трубные предприятия Украины в январе текущего года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,7 тыс. тонн.



Как сообщили в объединении "Укртрубопром", в частности, предприятия объединения за прошлый месяц сократили производство труб на 24,5% - до 29 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.



При этом, по предварительным данным, выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за первый месяц года возрос на 5,9% - до 12,6 тыс. тонн (в декабре – 15,3 тыс. тонн), но упал на "Интерпайп НМТЗ" - на 86,4%, до 0,6 тыс. тонн (4,6 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 30,7% - до 14,2 тыс. тонн (22,2 тыс. тонн).



Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) простаивал, как и в январе-2019. "Сентравис" сохранил производство на уровне января-2019, выпустив 1,5 тыс. тонн нержавеющих труб (1,6 тыс. тонн).



Завод "Трубосталь" также сохранил выпуск, выпустив 0,1 тыс. тонн труб (0,1 тыс. тонн).



Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им.Ильича снизил выпуск труб на 7,3% - до 13,9 тыс. тонн (в декабре – 12,3 тыс. тонн), "Коминмет" увеличил на 19,6% - до 12,8 тыс. тонн (14,9 тыс. тонн).



Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила выпуск труб на 16,3% по сравнению с предыдущим годом - до 854 тыс. тонн. В частности, предприятия объединения "Укртрубопром" за прошлый год сократили производство труб на 24,8% - до 538 тыс. тонн. При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" упал на 33,7% - до 145 тыс. тонн, на "Интерпайп НМТЗ" - на 23,9%, до 78,6 тыс. тонн. "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 16,5% - до 293,7 тыс. тонн.



ДТЗ произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в 2019 году выпустил 17,6 тыс. тонн этой продукции. "Сентравис" сократил производство на 9,3%, до 19,05 тыс. тонн нержавеющих труб. Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 42,9% - до 1,6 тыс. тонн труб.



ММК им. Ильича снизил выпуск труб на 4,2% - до 151,6 тыс. тонн, "Коминмет" увеличил на 12,2% - до 164,6 тыс. тонн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



