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В Украине на 13% снизилось производство труб

23.02.21 10:16 , Бизнес Цензор
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 Основные трубные предприятия Украины в январе текущего года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,7 тыс. тонн.

Как сообщили в объединении "Укртрубопром", в частности, предприятия объединения за прошлый месяц сократили производство труб на 24,5% - до 29 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

При этом, по предварительным данным, выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за первый месяц года возрос на 5,9% - до 12,6 тыс. тонн (в декабре – 15,3 тыс. тонн), но упал на "Интерпайп НМТЗ" - на 86,4%, до 0,6 тыс. тонн (4,6 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 30,7% - до 14,2 тыс. тонн (22,2 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) простаивал, как и в январе-2019. "Сентравис" сохранил производство на уровне января-2019, выпустив 1,5 тыс. тонн нержавеющих труб (1,6 тыс. тонн).

Завод "Трубосталь" также сохранил выпуск, выпустив 0,1 тыс. тонн труб (0,1 тыс. тонн).

Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им.Ильича снизил выпуск труб на 7,3% - до 13,9 тыс. тонн (в декабре – 12,3 тыс. тонн), "Коминмет" увеличил на 19,6% - до 12,8 тыс. тонн (14,9 тыс. тонн).

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила выпуск труб на 16,3% по сравнению с предыдущим годом - до 854 тыс. тонн. В частности, предприятия объединения "Укртрубопром" за прошлый год сократили производство труб на 24,8% - до 538 тыс. тонн. При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" упал на 33,7% - до 145 тыс. тонн, на "Интерпайп НМТЗ" - на 23,9%, до 78,6 тыс. тонн. "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 16,5% - до 293,7 тыс. тонн.

ДТЗ произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в 2019 году выпустил 17,6 тыс. тонн этой продукции. "Сентравис" сократил производство на 9,3%, до 19,05 тыс. тонн нержавеющих труб. Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 42,9% - до 1,6 тыс. тонн труб.

ММК им. Ильича снизил выпуск труб на 4,2% - до 151,6 тыс. тонн, "Коминмет" увеличил на 12,2% - до 164,6 тыс. тонн.

МинПром

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