Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Австралийская меткомпания отказалась от декарбонизации из-за высоких цен на э/энергию

23.02.21 09:27
печать
размер текста:

Крупнейшая металлургическая компания Австралии BlueScope Steel начнет плановые работы по модернизации (замена футеровки) доменной печи №6 мощностью 2,1 млн. т стали в год на меткомбинате Port Kembla (штат Новый Южный Уэльс). В компании не верят, что низкоуглеродные технологии выплавки стали настолько развиты, чтобы стать жизнеспособной альтернативой.

Планируется, что модернизированная домна №6 заменит доменную печь №5, жизненный цикл которой завершится в 2026-30 гг. Стоимость проекта составит 550-630 млн долл.

По словам Марка Васселла (Mark Vassella), гендиректора BlueScope Steel, инвестиции в доменное производство означает обязательство компании в течение 20 лет производить сталь традиционным способом (с использованием желруды и коксующегося угля), хотя компания ранее рассматривала альтернативные варианты на предмет экономической целесообразности.

"Перспективные технологии «озеленения» производства стали интересны, но они находятся на своем раннем стадии развития, который будет продолжаться в 2020-30 гг., до тех пор пока в 2040-х они не будут внедряться в промышленных масштабах", - отметил он.

BlueScope пришла к выводу, что использование водорода из возобновляемых источников на данном этапе будет стоить в 6 раз дороже природного газа, а замена доменной печи на электродуговую печь неэффективна в связи с большими затратами на электроэнергию и дефицит металлолома в Австралии.

Напомним, что в начале февраля глава австралийского правительства Скотт Моррисон заявил, что к 2050 году страна достигнет углеродной нейтральности, а скорость «зеленого» перехода будет зависеть от науки и технологий, позволяющих удешевить получение "чистой" энергии из водорода. В свою очередь, эксперты предупредили чиновников, что декарбонизация промышленности Австралии невозможна без соответствующих финансовых стимулов для инвесторов.

В статье Financial Times, высокие цены на электроэнергию становятся существенной проблемой на пути к "озеленению" металлургической отрасли, указывают и представители американского стартапа Boston Metals, созданного под эгидой Массачусетского института технологий и поддерживаемого Биллом Гейтсом.

Металлурги Великобритании называют электродуговые печи, в которые плавится металлолом, "зеленой" альтернативой доменным печам. Но цены на электроэнергию на "Островах" намного выше, чем в Германии и Франции. Поэтому инвесторы ждут финансовых стимулов от британского правительства.

В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.

Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:53
В Европе снизились цены на газ
08:55
Инцидент с Boeing 777 мог произойти из-за усталости металла
08:30
Минфин разрабатывает программу финансового лизинга на жилье
08:03
Кабмин принял решение повысить пенсии с 1 марта
22.02.21
18:02
Днепровский металлургический завод потратит на энергосбережение более 15 млн грн
17:53
Запасы угля на ТЭС остаются критическими
17:37
В январе в Украине вырос товарооборот розничной торговли
17:17
На ОГХК уже нашлось 13 потенциальных покупателей из разных стран
16:51
Nippon Steel приостановит работу доменной печи на востоке Японии
16:31
Tokyo Steel решила не менять цены на металлопродукцию в марте
16:16
Jindal Stainless нарастит выпуск нержавеющей стали
15:54
Повышение налога на СО2 нанесет удар по промышленности - Шпенов
15:51
Fortescue Metals отложила ввод в эксплуатацию нового ГОКа в Западной Австралии
15:35
Hyundai готов локализовать производство в Украине
15:32
Группа DCH Ярославского подписала меморандум с инвестфондом Абу-Даби
15:15
Эксперты предрекают подорожание нефти до 75 долл. за баррель
14:54
Зеленский озвучил планы по строительству и ремонту дорог
14:53
Германия нарастила выплавку стали на 6%
14:35
US Steel хочет сохранить пошлины Трампа на сталь
14:12
Posco добилась пошлин на прокат из трех стран
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!