Днепровский металлургический завод потратит на энергосбережение более 15 млн грн Днепровский металлургический завод (ДМЗ), входящий в DCH Steel группы DCH Александра Ярославского, в 2020-2021 годах направит на реализацию программы энергосбережения более 15 млн грн.



В пресс-службе завода рассказали, что в прошлом году крупные ремонты выполнены на свечах сгорания избытка доменного и коксового газа, что позволило избежать утечек энергоресурсов. На сегодня практически завершены работы по замене наружного освещения территории предприятия.



В прокатном цехе № 2 установили 7 частотных преобразователей на вентиляторы обдува электродвигателей клетей № 1-8, заменили на энергосберегающие около 70 светильников в трех пролетах.



Также заменено освещение на конвейерах С-4 и У-1 коксохимической площадки.



На предприятии рассчитывают, что модернизация освещения значительно снизит потребление электроэнергии. Кроме того, улучшатся условия труда, поскольку освещенность от светодиодных ламп гораздо выше.



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