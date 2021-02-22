Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Днепровский металлургический завод потратит на энергосбережение более 15 млн грн

22.02.21 18:02 , Металлургпром
печать
размер текста:

Днепровский металлургический завод (ДМЗ), входящий в DCH Steel группы DCH Александра Ярославского, в 2020-2021 годах направит на реализацию программы энергосбережения более 15 млн грн.

В пресс-службе завода рассказали, что в прошлом году крупные ремонты выполнены на свечах сгорания избытка доменного и коксового газа, что позволило избежать утечек энергоресурсов. На сегодня практически завершены работы по замене наружного освещения территории предприятия.

В прокатном цехе № 2 установили 7 частотных преобразователей на вентиляторы обдува электродвигателей клетей № 1-8, заменили на энергосберегающие около 70 светильников в трех пролетах.

Также заменено освещение на конвейерах С-4 и У-1 коксохимической площадки.

На предприятии рассчитывают, что модернизация освещения значительно снизит потребление электроэнергии. Кроме того, улучшатся условия труда, поскольку освещенность от светодиодных ламп гораздо выше.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
Запасы угля на ТЭС остаются критическими
17:37
В январе в Украине вырос товарооборот розничной торговли
17:17
На ОГХК уже нашлось 13 потенциальных покупателей из разных стран
16:51
Nippon Steel приостановит работу доменной печи на востоке Японии
16:31
Tokyo Steel решила не менять цены на металлопродукцию в марте
16:16
Jindal Stainless нарастит выпуск нержавеющей стали
15:54
Повышение налога на СО2 нанесет удар по промышленности - Шпенов
15:51
Fortescue Metals отложила ввод в эксплуатацию нового ГОКа в Западной Австралии
15:35
Hyundai готов локализовать производство в Украине
15:32
Группа DCH Ярославского подписала меморандум с инвестфондом Абу-Даби
15:15
Эксперты предрекают подорожание нефти до 75 долл. за баррель
14:54
Зеленский озвучил планы по строительству и ремонту дорог
14:53
Германия нарастила выплавку стали на 6%
14:35
US Steel хочет сохранить пошлины Трампа на сталь
14:12
Posco добилась пошлин на прокат из трех стран
13:52
Собственник British Steel готов "озеленить" домны за 1,2 млрд фунтов, ждет стимулов от власти
13:50
Компании из ОАЭ заинтересовались портовой инфраструктурой в Одессе
13:33
Укроборонпром отремонтирует для Пакистана танки на 85 млн долл.
13:13
Оператор Северного потока-2 запросил срочное разрешение на строительство в водах ФРГ
12:51
Украина может купить еще 10 поездов Hyundai
19.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!