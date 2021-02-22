В январе в Украине вырос товарооборот розничной торговли Товарооборот розничной торговли Украины в январе 2021 года в сопоставимых ценах увеличился на 3,5% по сравнению с январем 2020 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.



По данным Госстата, в январе 2021 года оборот розничной торговли по сравнению с декабрем 2020 года снизился на 27,9%, передает Интерфакс-Украина.



Самый больший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года зафиксирован в Киевской (на13,9%), Черниговской (на 10,7%), Запорожской (на 6,9%), Одесской (на 6,4%), Днепропетровской (на 6,2%), Винницкой (на 6%), Полтавской (на 5,6%), Сумской (на 4,2%) и Луганской (на 4,1%) областях.



Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и зоны проведения ООС.



МинПром



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