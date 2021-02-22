На ОГХК уже нашлось 13 потенциальных покупателей из разных стран На АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендует 13 потенциальных покупателей из разных стран.



Об этом в Укринформе во время пресс-конференции относительно публичного подписания меморандума о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) и Ukraineinvest сообщил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко.



"Есть запросы по объектам большой приватизации от международных компаний. Разработано много информации по каждому объекту большой приватизации, которая может устареть и не быть актуальной, если нам не дадут провести аукцион. По ОГХК советник имеет запросы от 13 компаний, в числе которых известные специализированные компании Австралии, Японии", - сказал Д.Сенниченко.



Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект о разблокировании большой приватизации.



По его словам, стартовая цена АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) на приватизационном конкурсе составит несколько миллиардов гривень.



"ОГХК - на финальном этапе подготовки. Мы сделали всю подготовительную работу и можем выставить этот объект на аукцион в первой половине этого года. Стартовая цена составит несколько миллиардов гривень", - сказал Д.Сенниченко.



"Мы подготовили несколько объектов для приватизации. Это ОГХК, гостиница Президент, завод Большевик, ОПЗ, Облэнерго. Мы готовы уже в первом полугодии этого года выставить два или три объекта на большую приватизацию, при условии если Верховная Рада снимет запрет на проведения аукционов", - сказал Д.Сенниченко.



Он также добавил, что во ІІ полугодии может быть выставлен на продажу Одесский припортовый завод.



Как сообщалось, АО "Объединенная горно-химическая компания" - один из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов. ОГХК создан правительством Украины в 2014 году с целью объединения Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината, которые были возвращены после лизинга в собственность государства.



Фонд государственного имущества планирует в этом году получить от приватизации 12 млрд грн.



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