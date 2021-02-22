Tokyo Steel решила не менять цены на металлопродукцию в марте

Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd оставит без изменений цены на металлопродукцию в марте, чтобы гарантировать, что повышение, осуществленное в январе, будет поглощено рынком, заявил в понедельник ведущий производитель стали в электрических печах в Японии.
В марте цены на его основные Н-образные балки останутся стабильными на уровне 93 000 иен (880 долл. США) за тонну, в то время как цены на горячекатаные рулоны останутся неизменными на уровне 79 000 иен (748 долл. США) за тонну.
В заявлении Tokyo Steel говорится, что зарубежные рынки стали восстановились после новогодних праздников по лунному календарю в Китае с устойчивым спросом во многих странах, но заказы на строительные материалы на японском рынке замедлились из-за падения цен на стальной лом.
"Но мы ожидаем, что высокий спрос со стороны производителей сохранится до конца марта, а недавнее восстановление цен на лом повысит активность на рынке", - добавили в компании.
За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как Posco из Южной Кореи и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).