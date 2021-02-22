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Повышение налога на СО2 нанесет удар по промышленности - Шпенов

22.02.21 15:54
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Если лоббисты продавят в парламенте законопроект № 4167, содержащий практически невыполнимые для промышленных предприятий требования по СО2, то вместе с повышением налога на выбросы национальная промышленность получит мощный удар "под дых". Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Государству необходимо решать проблему долгов перед производителями зеленой энергии, которые достигли почти 50 млрд грн. Это важный вопрос, так как на кону стоит инвестиционный имидж страны. Но зачем, скажите, делать это ценой "убийства" целых отраслей промышленности, в частности, металлургии", - сказал он.

Д.Шпенов напомнил, что в ближайших планах Минэнерго выпустить ОВГЗ, чтобы компенсировать 24 млрд грн долгов. Еще нет подтверждения, заинтересованы ли инвесторы именно в таком способе оплаты накопившейся задолженности. Но это однозначно лучше повышения налога на выбросы углекислого газа и не наносит ущерб другим отраслям.

"Считаю, что Министерству не стоит смешивать понятия. Долги перед зеленой энергетикой накопились вследствие неэффективного регулирования отраслью, в частности неудовлетворительной работы НКРЭКУ. Это проблема управления и ее нужно решать административным путем. Саму задолженность – гасить облигациями, предлагать налоговые или иные равноценные стимулы", - отметил нардеп.

"Украинская промышленность ждет от Минэнерго не повышения налога на выбросы СО2, а помощи иного рода. Для проведения экомодернизации вредных производств промышленникам необходимо чтобы в парламенте был принят законопроект, по которому предприятия смогут направлять до 70% начисленного эконалога на внедрение экотехнологий. Бизнесу необходимо, чтобы и.о. министра убедил депутатов принять это важное решение", - резюмировал он.

МинПром

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