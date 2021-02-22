Hyundai готов локализовать производство в Украине Южнокорейская Hyundai Corporation готовится начать переговоры о возможной локализации высокотехнологического производства в Украине.



"Также корпорация Hundai планирует начать детальные переговоры о возможности инвестировать в Украину и передавать технологии для локализации производства сложных технологий", - сказал вице-президент подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hundai Corporation Юн Сук Чой в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.



Он также заявил, что Hyundai Corporation приглашает президента Украины Владимира Зеленского и представителей украинского правительства посетить объект Hundai в Корее.



Как сообщалось, Южнокорейская Hyundai Corporation выделит $2 млн грантовых средств на разработку пре-ТЭО строительства скоростной железнодорожной сети европейского формата (1435 мм).



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