Jindal Stainless нарастит выпуск нержавеющей стали После объединения подразделений Jindal Stainless (Hisar) Limited и Jindal Stainless Limited индийский производитель нержавеющей стали Jindal Stainless планирует новые инвестиции в расширение выпуска.



Компания собирается вложить 20-30 млрд рупий (270-400 млн долл.) в двукратное увеличение производительности завода в штате Одиша. В настоящее время его мощность составляет 1,1 млн т в год. Предприятие выпускает широкий сортамент нержавеющего проката, тогда как второй завод группы в Хисаре (800 тыс. т) специализируется на нишевой продукции.



Как сообщил маркетинговый директор Jindal Stainless Абхюдай Джиндал, ранее индийским компаниями приходилось конкурировать с дешевым импортом, поэтому основной приоритет в развитии отдавался совершенствованию логистики и снижению затрат. Но сейчас внутренний спрос на нержавеющую сталь в Индии растет, что создает возможности для расширения мощностей.



Jindal Stainless выдала заказ компании Andritz на новый стан холодной прокатки нержавеющей стали мощностью 700 тыс. т в год с установками непрерывного отжига и протравливания. Ввод оборудования в эксплуатацию намечен на конец 2022 г.



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