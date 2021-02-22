Зеленский озвучил планы по строительству и ремонту дорог Четыре с половиной тысячи километров государственных и две тысячи километров местных дорог планируется отремонтировать в Украине в 2021 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



"Не собираемся останавливаться в 2021 году. Наша цель (ремонт - ИФ Украина) 4,5 тысяч километров государственных и 2 тысяч километров местных дорог", - сказал Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник, 22 февраля.



Он добавил, что одним из приоритетов власти является реализация строительства киевской объездной дороги общей протяжённостью 150 километров. Другой амбициозный проект, который будет посвящён 30-летию украинской независимости – трасса М-30. По словам президента, эта дорога будет самой протяженной в стране – 1400 километров и свяжет западную и восточную части Украины.



Как отметил президент, вторым стратегическим для страны является национальная программа обновления мостов. Он напомнил, что в 2020 году в ее рамках было построено и обновлено 216 мостов. В этом году власти планируют начать и завершить строительство Кременчугского моста. Он станет одним из 245 мостов, обновление которых запланировано на этот год.



Третьим направлением в сфере развития инфраструктуры станут железные дороги. При этом, по его словам, уже сейчас готовятся новые маршруты поездов "Интерсити". "Наша цель, чтобы железнодорожное сообщение между городами занимало у украинцев максимум 3-4 часа", - рассказал Зеленский.



Кроме того, в Украине работают над программой развития авиасообщения, в частности, в Ужгороде, в Черновцах, в Полтаве и еще в 16 городах Украины. Есть намерение построить аэропорт международного значения на Закарпатье "Ужгород-Мукачево", а также создать национальную государственную авиакомпанию.



Зеленский также напомнил про принятый парламентом закон о развитии внутреннего водного транспорта, что снижает нагрузку на дороги и приносит потенциальный экономический эффект в миллиарды гривень.



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