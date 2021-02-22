Группа DCH Ярославского подписала меморандум с инвестфондом Абу-Даби Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского завершила процедуру подписания меморандума о взаимопонимании с инвестиционным фондом правительства Абу-Даби Mubadala. Об этом сообщила пресс-служба группы.



В компании отмечают, что фонд Mubadala проявлял интерес к сотрудничеству с DCH еще до поездки официальной украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ.



"Ранее, во второй половине января 2021 г., в Украине по инициативе фонда Mubadala побывала делегация его представителей для переговоров с менеджментом группы DCН, в процессе которых обсуждался, в том числе, проект меморандума. Впоследствии документ был финализирован и подписан сторонами 18 февраля текущего года", - говорится в сообщении на официальном сайте DCH.



Подписанный между Mubadala и украинской DCH меморандум определяет общие принципы сотрудничества в совместных проектах.



Государственная холдинговая компания Mubadala принадлежит правительству Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах и действует по модели фондов национального благосостояния.



Фонд входит в перечень крупнейших суверенных инвестиционных фондов мира. Его задача - содействие диверсификации экономики Абу-Даби.



Основное внимание сфокусировано на управлении долгосрочными инвестициями, которые направлены на обеспечение высокой финансовой отдачи и социальные блага для эмирата.



По итогам 2019 года активы фонда превысили 232 млрд долл., а годовая прибыль - 14 млрд долл. США. Портфель инвестиций Mubadala представлен компаниями в 50 странах мира.



Группа DCH - многопрофильный холдинг, объединяющий активы известного украинского бизнесмена Александра Ярославского (ТОП-10 списка Forbes Ukraine) в сфере финансов, промышленности, горнодобывающей индустрии, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла.



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