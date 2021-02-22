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Собственник British Steel готов "озеленить" домны за 1,2 млрд фунтов, ждет стимулов от власти

22.02.21 13:52
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Китайская корпорация Jingye Group, владелец сталелитейной компании British Steel, заявляет о своей готовности вложить 1,2 млрд фунтов стерлингов в "озеленение" доменных печей на своем метзаводе в городе Скантроп (Scunthorpe).

В то же время, как сообщил Рон Дилен (Ron Deelen), генеральный директор British Steel, данный проект, предусмотренный инвестиобязательствами китайского собственника, поставлен на паузу в связи с потенциальным изменением законодательной базы Великобритании.

"С момента покупки завода произошли некоторые изменения. Климатический комитет дал четкий совет правительству – это еще не закон, но, возможно, станем им к 2035 году – что не хочет видеть ни одной доменной печи на территории Великобритании", - сказал он.

При этом он призвал законодателей как можно быстрее внести ясность, каким образом эти 1,2 млрд фунтов можно потратить. В частности, "зеленой" альтернативой домнам могут стать электродуговые печи, в которые плавится металлолом. Однако, они потребляют большие объемы электроэнергии, цены на которую в Великобритании намного выше, чем в Германии и Франции.

"Поэтому нам нужен от властей четкий сигнал и стимулы, в каком направлении двигаться", - подчеркнул Рон Дилен.

На то, что цены на электроэнергию становятся проблемой на пути к "озеленению" металлургической отрасли, указывают и представители американского стартапа Boston Metals, созданного под эгидой Массачусетского института технологий и поддерживаемого Биллом Гейтсом, говорится в статье Financial Times.

"Если бы наши затраты на электроэнергию находились на том же уровне, что и у производителей алюминия – а это от 15 долл. до 35 долл. за МВт-ч – то мы были бы конкурентоспособны даже без "углеродного" налога. И это действительно изменит мир", - отмечает глава проекта Тадеу Карнейро (Tadeu Carneiro).

Недавно компания получила инвестиции от железорудных гигантов BHP и Vale на общую сумму 100 млн долл. Boston Metals изобрела технологию производства совершенно новой стали без выбросов с использованием электроэнергии. Ее суть в том, чтобы пропускать электроэнергию через 2-метровую камеру, внутри которой, как говорят в компании, находится "суп из расплавленных оксидов", включая железную руду.

"Мы подаем в камеру ток, а из нее выходит уже чистое железо, в которые можно добавлять другие элементы для получения высококачественной стали", - подчеркнул он, добавив, что такие небольшие модули могут заменить 35-метровые доменные печи на производствах.

Напомним, что в Китае начали готовить программу перехода на зеленую металлургию с финансовыми стимулами, а металлурги Великобритании призвали власти страны разработать пакет мер, стимулирующих металлургические предприятия переходить на безуглеродные технологии производства – электрометаллургию и водород.

В Евросоюзе инвестиционный план по "зеленому переходу" европейской промышленности составляет 1 трлн. евро в течение 2021-2030 года в виде льготных кредитов и субсидий. Более того, Еврокомиссия собирается направить около 300 млрд. евро из Фонда по борьбе с экономическими последствиями влияния коронавируса именно на экомодернизацию промпредприятий.

В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.

Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.

МинПром

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