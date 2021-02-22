Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Оператор Северного потока-2 запросил срочное разрешение на строительство в водах ФРГ

22.02.21 13:13 , Интерфакс
печать
размер текста:

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG направил в Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) запрос на срочную выдачу разрешения на строительство газопровода в территориальных водах ФРГ, сообщает Welt.

Издание отмечает, что в BSH в воскресенье подтвердили получение заявки. В пресс-службе ведомства сказали, что рассматривают заявление, но не назвали сроки принятия решения.

Между тем представитель Nord Stream 2 AG заявил, что заявка была подана еще в декабре с учетом требований экологов.

Ранее немецкие природоохранные организации опротестовали продление разрешения на строительство "Северного потока 2", выданное немецким регулятором 15 января. Тогда в дополнение к уже имевшемуся разрешению на строительство газопровода для кораблей с якорным позиционированием, действовавшему с мая по сентябрь, разрешение также было выдано на строительные работы с сентября по май. Из-за жалобы экологов новое разрешение пока не имеет силы.

Помимо этого, существует разрешение 2018 года на строительство с мая по сентябрь для кораблей с динамическим позиционированием DP2 и расширенное разрешение от декабря 2019 года на строительство с сентября по май для судов такого же типа.

Это означает, что в немецких водах круглый год с определенными временными промежутками и правилами для строительства можно задействовать как российский корабль "Фортуна" с якорным позиционированием, так и трубоукладчик "Академик Черский" с более современным, динамическим позиционированием. Оба судна находятся в зоне строительства "Северного потока 2".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:35
US Steel хочет сохранить пошлины Трампа на сталь
14:12
Posco добилась пошлин на прокат из трех стран
13:52
Собственник British Steel готов "озеленить" домны за 1,2 млрд фунтов, ждет стимулов от власти
13:50
Компании из ОАЭ заинтересовались портовой инфраструктурой в Одессе
13:33
Укроборонпром отремонтирует для Пакистана танки на 85 млн долл.
12:51
Украина может купить еще 10 поездов Hyundai
12:29
Газпром минимизировал транзит газа через Украину
12:07
В Нацбанке рассчитывают на 3 млрд долл. инвестиций
11:48
Укрзализныця рискует сорвать металлоломный тендер – источник
11:39
Если МВФ не даст транш, у нас есть план Б – Зеленский
11:22
Укрзализныця опять попала в коррупционный скандал
11:00
В Китае запустили новый завод по выпуску нержавеющей стали
10:49
2021 год может стать успешным для экспорта украинского ЖРС - мнение
10:17
Металлурги выступили с инициативой повысить пошлину на экспорт металлолома
10:12
Власть должна обратить внимание на ситуацию в вагоностроении - Магомедов
10:06
Интерпайп НТЗ направил на реализацию экопроектов 84 млн грн
09:46
Эксперт назвал выгоды от продления пошлины на экспорт металлолома
09:33
Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины
09:15
Экспортную пошлину на металлолом нужно продлить на пять лет – Укрметаллургпром
08:51
Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777
19.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!