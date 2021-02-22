Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газпром минимизировал транзит газа через Украину

22.02.21 12:29 , РБК Украина
печать
размер текста:

Транзит российского газа по территории Украины упал до минимума за последний год. Это происходит на фоне оттепели в Европе, которая наступила вслед за морозами. 
Об этом свидетельствуют данные на сайте "Оператора ГТС Украины".

По данным компании, транзит 20 февраля упал до 67 млн кубометров. Этот объем является минимальным с января 2020 года, когда "Газпром" резко сократил транзит после рекордных объемов закачки в конце 2019 года.

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал по территории Украины в среднем около 125 млн кубометров в сутки, в декабре прошлого года по 184 млн кубометров.

Как сообщалось, транзит российского газа по территории Украины в Европу в январе 2021 года составил 3,86 млрд куб. м. Это на 32% меньше по сравнению с декабрем.

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Транзит российского газа в Европу по украинской газотранспортной системе в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:51
Украина может купить еще 10 поездов Hyundai
12:07
В Нацбанке рассчитывают на 3 млрд долл. инвестиций
11:48
Укрзализныця рискует сорвать металлоломный тендер – источник
11:39
Если МВФ не даст транш, у нас есть план Б – Зеленский
11:22
Укрзализныця опять попала в коррупционный скандал
11:00
В Китае запустили новый завод по выпуску нержавеющей стали
10:49
2021 год может стать успешным для экспорта украинского ЖРС - мнение
10:17
Металлурги выступили с инициативой повысить пошлину на экспорт металлолома
10:12
Власть должна обратить внимание на ситуацию в вагоностроении - Магомедов
10:06
Интерпайп НТЗ направил на реализацию экопроектов 84 млн грн
09:46
Эксперт назвал выгоды от продления пошлины на экспорт металлолома
09:33
Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины
09:15
Экспортную пошлину на металлолом нужно продлить на пять лет – Укрметаллургпром
08:51
Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777
08:18
В мире снизился спрос на никель
19.02.21
17:52
20 февраля Беларусь отключит от сети свою АЭС для проведения работ
17:40
Предложение Витренко компенсировать зеленый тариф за счет повышения налога на выбросы СО2 является абсурдным - Магера
17:17
ДТЭК Востокэнерго подала в суд на НКРЭКУ
16:55
В 2020 году Метинвест перечислил в бюджет более 22 млрд грн
16:54
Украина снизила импорт продукции из стран СНГ на 29%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!