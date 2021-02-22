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Укрзализныця рискует сорвать металлоломный тендер – источник

22.02.21 11:48
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Запланированные "Укрзализницей" на 23 февраля 2021 года аукционы по продаже металлолома находятся под угрозой срыва по вине самой госкомпании.

Об этом OBOZREVATEL сообщил один из участников рынка. По его словам, компания по непонятным причинам выставила лоты со стартовой ценой почти на треть выше рыночной.

"Это означает, что покупателей на тендерах не будет, они просто не примут такие условия", – пояснил собеседник.

Согласно тендерной документации, стальной лом УЗ со всеми затратами обойдется покупателю по средней цене в 8500 грн./т., тогда как на рынке 20 февраля его можно было свободно купить у других продавцов по 6700 грн/т.

"Это напоминает ситуацию, которая уже была в 2018-2019 гг. Тогда УЗ так же выставляла нерыночные, заведомо неприемлемые условия покупателям. Несколько кварталов подряд по этой причине торги не проводились. Это отсутствие маркетинга или специально так делается?" - подчеркнул источник.

Он отметил, что от такой недальновидной и странной политики УЗ получила только минус. "Они тогда пропустили сезонный пик высоких цен, потеряли деньги и затоварили склады, потому что не смогли продать лом. И теперь эта история опять повторяется", – сказал источник.

При этом, по словам участника рынка, ломозаготовительная политика "Укрзализници" является непрозрачной, создавая почву для манипуляций.

Так, лом, выставленный на продажу в январе и феврале, образован еще в 2020 году и оформлен к продаже с 2021-ого. "А сколько и каков объем факта и плана по лому на 2021 год? Каков график? И будет ли УЗ оперативно реагировать и выдавать в рынок объемы?" – заявил собеседник.

Он так же уточнил, что партии лома, проданные по высоким ценам в январе, еще до сих пор не начали отгружать. "Почему? Их нет или УЗ не нужны деньги? Или это просто нерадивость и некомпетентность? И чья именно – непосредственных исполнителей или их руководителей, не умеющих организовать работу?" – резюмировал участник рынка.

МинПром

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